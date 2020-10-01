Türkiye'de ilk kez satışa çıkan TCL televizyonları GittiGidiyor'da satışa sunuldu.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, birbirinden önemli markaları kullanıcılarıyla buluşturmaya devam eden e-ticaret sitesi, son olarak dünyanın lider televizyon üreticilerinden TCL markasının ürünlerini tüketicilere sunmaya başladı.

TCL, 3 yeni televizyon modelini GittiGidiyor'da kullanıcıların beğenisine sundu.

Bilkom güvencesiyle satışa sunulan Android Smart TV türündeki 3 modelden ikisi LED, biri QLED görüntü teknolojisine sahip. 4K Ultra HD çözünürlüğündeki televizyonların fiyatları 4 bin 899 ila 6 bin 799 TL arasında değişiyor.

2020 yılı ikinci çeyrek OMDIA raporuna göre, TCL markası, adetsel olarak dünyanın en büyük ikinci televizyon üreticisi konumunda yer alıyor.