Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı - Son Dakika

Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı

30.03.2021 11:52
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı, System.String[]

Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Antalya'nın Alanya ilçesinde örtü altına yönelen üreticiler ilk hasadı yaptı.

Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Antalya'nın Alanya ilçesinde örtü altına yönelen üreticiler ilk hasadı yaptı. Serada yetiştirilen ve ağırlığı en az 400 gram gelen pinkerton cinsi avokado lezzet bakımından da nam not aldı.

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokado, tüketimi artınca 1990'lı yıllar başında Alanya başta olmak üzere Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye başlandı. Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya, Türkiye'de avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlayarak mart ayına kadar süren hasatta üretim adeti 50 milyona kadar ulaştı. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 5-6 lira arasında değişen avokado 8-10 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.

Avokado seraya girdi

Avokadonun yoğun talep görmesi üzerine ilçedeki bazı üreticiler 3 yıl önce örtü altı ekimi yapmak için denemeler yaptı. Sadece pinkerton cinsi avokadoyu serada yetiştirebilen üreticiler Türkiye ilk olma özelliği taşıyan ürünün hasadını yaptı.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, ilk kez seraya ekilen avokadodan bu yıl ürün aldıklarını söyledi. Sevilgen, "Deneme amaçlı 3 yıl önce seraya ektiğimiz avokadonun ürününü aldık. Örtü altı üretimi Türkiye'de ilk Alanya'da gerçekleşti. Çok memnunuz ve mutluyuz çünkü serada avokadonun yetiştirmek bizim için çok önemliydi. Avokadonun seri üretimi sadece Alanya, Gazipaşa ve Anamur ile sınırlıyken örtü altıyla beraber özellikle daha geniş yerlere yayılabilecek. İstediğimiz şartlarda yapılan seralarda avokadonun yetiştiği gördük. Serada üretilen avokado ise 'Pinkerton' cinsidir. Örtü altı üretimin verim daha çok artmaya başladı. Çünkü açıkta yetişen avokado rüzgardan, şiddetli yağıştan, tuzdan ve aşırı güneşten etkileniyordu. Ama serada yağmur ve rüzgardan etkilenmediğinden dolayı daha temiz ürün elde ediyoruz. İlkbaharda Türkiye'de avokado üretiminde azalma olduğu için örtü altı ürünler buna katkı sağlayacak" dedi.

"Pinkerton cinsi avokado lezzet bakımından da oldukça iyi"

Serada avokado üretimi yapan Mehmet Balki, araştırmalar yaparak örtü altı üretimine geçtiği aktardı. Balki, "Araştırmalar yaparken avokadonun pinkerton cinsi dikkatimi çekti. Daha sonra fidan üreterek yarım dönüm içerisine 40 avokado ekerek denemeler geçtik. Yaklaşık 2 sene avokadonun sera ortamında yetişebileceğini anladık. Ağırlığı en az 400 gram gelen pinkerton cinsi avokado lezzet bakımından da oldukça iyi. Bu cinsin özelliği sera ortamında yetişebilmesi ve haliyle kış aylarından etkilenmeden büyümesi sağlanıyor. Yalnız üreticilerin dikkatini çekmek isterim; bu cinsten başkası sera ortamında olmuyor" diye konuştu. - ANTALYA

Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı
Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı

Gazipaşa, Türkiye, Antalya, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Vatandaşın marketten aldığı kaşar peynirinin içinden eldiven parçası çıktı Vatandaşın marketten aldığı kaşar peynirinin içinden eldiven parçası çıktı Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Cumhur İttifakı, %7'lik seçim barajında uzlaştı! Çözülemeyen tek maddeyi ise liderler özel olarak görüşecek Cumhur İttifakı, %7'lik seçim barajında uzlaştı! Çözülemeyen tek maddeyi ise liderler özel olarak görüşecek Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak
Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu Juventus'un oynamaya devam eden efsane kaleci Buffon, Roma'ya Uğurcan Çakır için kefil oldu         
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici         
11:35
Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında         
11:22
DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor         
11:11
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım         
10:43
CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira         
10:37
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu         
07:23
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 12:08:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de ilk kez serada üretilen avokadonun hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei