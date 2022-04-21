Türkiye'de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray'da 200 bin fidan dikildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray'da 200 bin fidan dikildi

21.04.2022 14:35

Türkiye'de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray'da 200 bin fidan dikildiAKSARAY Türkiye'nin en az yağış alan illerinden biri olan Aksaray'da ağaç verimliliği ve yetiştirilmesinde başarıya ulaşılması için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından farklı bir yöntem geliştirilerek malçlama...

Türkiye'de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray'da 200 bin fidan dikildi

AKSARAY Türkiye'nin en az yağış alan illerinden biri olan Aksaray'da ağaç verimliliği ve yetiştirilmesinde başarıya ulaşılması için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından farklı bir yöntem geliştirilerek malçlama yöntemi ile 200 bin fidan dikildi. Bu yöntem sayesinde verimlilikte yüzde 90 başarıya ulaşıldı.

Yüzlerce yıl önce "Yeşil Aksaray" olarak bilinen Aksaray'da yeniden "Yeşil Aksaray" ismine ulaşılması için çalışma başlatan Orman İşletme Müdürlüğü geliştirdiği yeni bir yöntemle verimlilik ve yetiştirmede yüzde 90 başarıya ulaştı. Özellikle çilek üreticilerinin kullandığı malçlama yöntemi ile ağaç dikimi gerçekleştiren Orman İşletme Müdürlüğü, fidanların etrafını tamamen poşetle örterek güneşle oluşan terleme ile susuzluk ihtiyacını gidermiş ve sıcak bir iklim oluşmasını sağlıyor. Bu yöntemde geçen yıl yaptığı çalışmalarda yüzde 90 başarı elde eden Orman İşletme Müdürlüğü bu yıl aynı yöntemle 200 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Konuyla ilgili bilgiler veren Orman İşletme Müdürü Abidder Yurtman, "Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü olarak 1980'li yıllardan bu tarafa yapılmış olan ağaçlandırma çalışmalarının uygulama sahası içindeyiz. O günden bugüne yapılan çalışmalar iklim ve yağış sıkıntılarından dolayı istenilen başarıya ulaşılamamış biz burada farklı bir yöntem deneyerek başarı oranını yükseltmek adına yapabileceğimiz uygulamaları denemek istedik. 2021 yılında küçük bir alanda yapmış olduğumuz denemede başarıyı oldukça iyi yakaladık. Yüzde 90 oranında başarıyı yakaladığımız için daha geniş alanda bu uygulamayı devam ettirmek istedik. Hicip ağaçlandırma saha dediğimiz bu sahada tarımda kullanılan çilekteki malçlama sitemine benzer bir sistem olan terasların tamamını naylonlarla kapatarak toprağın rutubet kaybının önüne geçerek topraktaki otlanmayı önleyerek güneşinde etkisi ile terleme yapıp bitkinin su açığını kapatmak için bir çalışma denedik. Bu dönemimizde inşallah burada biz başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz. Özellikle bu konuda bize naylon alımında çok büyük destekleri olan Hicip Ağaçlandırma Platformu üyelerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeşil Aksaray'ın oluşması için bu yıl yaklaşık 200 bin fidanı toprakla buluşturduk. Sonbaharda eksik kalan yerlerimize fidan dikimini yapacağımız çalışmalarla bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah istediğimiz başarıyı yakalayacağız" dedi.

Türkiye'de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray'da 200 bin fidan dikildi
Türkiye'de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray'da 200 bin fidan dikildi
Türkiye'de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray'da 200 bin fidan dikildi
Türkiye'de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray'da 200 bin fidan dikildi

YORUMLAR
500
Türk astronot seneye uzaya gidecek! Hazırlıklar başladı Türk astronot seneye uzaya gidecek! Hazırlıklar başladı Fındıkta 'kozalak akarı' ile mücadele başladı Fındıkta 'kozalak akarı' ile mücadele başladı

Orman İşletme Müdürlüğü, Türkiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray'da 200 bin fidan dikildi - Son Dakika


Son Dakika
14:56 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık borcunun 1.030 TL olduğu öğrenildi
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk kez uygulanan malçlama yöntemiyle Aksaray'da 200 bin fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement