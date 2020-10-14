Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor. - Son Dakika

Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor.

14.10.2020 09:29

Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor.

Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor... Bu cihaz gökyüzüne gönderdiği ses dalgasıyla doluyu yağmura çeviriyor

Türkiye'de ilk kez Van'da üretilen 'Dolusavar' cihazına büyük ilgi

VAN - Gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan 'Dolusavar' cihazı, yağışların başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görmeye başladı.

Van İş Geliştirme Merkezinde faaliyet yürüten İran firması tarafından üretilen dolu önleme makinesiyle üreticilerin artık zarar görmemesi hedefleniyor. Üretilen makine, yaklaşık bin dönümlük arazide ses dalgaları yayarak dolunun yere yağmur şeklinde yağmasını sağlıyor. Uluslararası patente sahip dolu önleme cihazı; otoparklar, tarım arazileri, güneş enerji panelleri gibi dolunun zarar verdiği her alanda kullanılabiliyor. Yurt dışına da ihraç edilen cihaz, Türkiye'nin birçok kentinden sipariş aldı. Türkiye'de satılan yaklaşık 20 cihaz, doluyu önleyerek yaklaşık bin dönümlük alanı zarardan korumuş oluyor.

İHA muhabirine konuşan İranlı işadamı Yadollah Nasrollahı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılma imkanı sayesinde tercih ettiklerini ve cihazı ise 'Türk Malı' etiketiyle ürettiklerini belirtti. Özellikle çiftçilerin dolu önleme cihazından memnun olduklarını ifade eden Nasrollahı, "Bu faaliyetimizi 10 yıl önce patentli olarak İran'da yürütüyorduk. İran'da şu ana kadar 400'den fazla makinemiz çalışıyor. Aynı işi Türkiye'de başlatarak buradaki insanların da aynı şekilde bu teknolojiden faydalanmasını istedik. Böylece Van İŞGEM'de ilk kez Türkiye'de bu üretime başladık. Şu an Türkiye'de ise 20'den fazla makinemiz çalışmaktadır. Kurulumu yaptığımız yerlerdeki çiftçilerimiz ise bu teknolojiden memnundurlar" dedi.

"Türkiye'den tüm dünyaya ihracat hedefliyoru"

Hem Türkiye'den hem de yurtdışından çok fazla sipariş aldıklarını dile getiren Nasrollahı, "İlk ihracatımızı Azerbaycan'a yapmıştık. CE belgeli makinemizin bu yıl Avrupa'ya ihracatını düşünüyoruz. Yatırım amacımız bu teknolojiden Türkiye'nin faydalanmasıyla birlikte, buradan Avrupa ve diğer ülkelere rahatlıkla açılmayı amaçladık. Uluslararası bir firma olduğumuz için de bu makineyi Türkiye'den tüm dünyaya ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Dolu, yağmur şeklinde yağıyor"

Dolu önleme cihazının çalışma prensibi hakkında bilgi veren firma yetkililerinden Ervin Nasrollahı ise "Türkiye'de ilk kez üretmiş olduğumuz dolu önleme cihazı asetilen gaz sayesinde çalışmaktadır. Bu gazın patlamasıyla ortaya çıkan özel ses dalgası 12-14 kilometre yüksekliğe çıktığında dolu bulutu içindeki kristallerin yağmura dönüşmesini sağlıyor. Böylece yağış dolu şeklinde değil de yağmur olarak yağıyor. Bu ses dalgasının yayılması sonucu 700-800 dönümlük arazi koruma altına alınmaktadır. Bu sistem ise tamamen akıllı bir sistemden oluşuyor" şeklinde konuştu.

Dolu önleme cihazının tüm açık otoparklarda, açık arazilerde, güneş enerjisi santralleri gibi dolunun zarar verdiği her alanda kullanılabileceğini dile getiren Nasrollahı, cihazın tek dezavantajının çıkarmış olduğu140 desibellik yüksek ses olduğunu söyledi. Nasrollahı, bu ses nedeniyle cihazın ikamet yerlerine yakın bölgelerde kurulmasının tercih edilmediğini, ancak bu sesi düşürmek için de bir 'susturucu' çalışması üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

(YLM-MSA-Y)

Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor.
Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor.
Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor.
Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor.

Türkiye, Enerji, İran, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor. - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

1300 yıllık zeytin ağacının ürünleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek Kendisine adres soran ve derdini anlatanlardan ücret talep eden esnaf, aldığı paralarla SMA hastasına umut olacak Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı Bir evden çanta çalan hırsız, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu San Marino, deplasmanda Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu
Türkiye'ye ofis açıp vergi ödemeyi kabul eden Booking.com yeniden açılıyor Türkiye'ye ofis açıp vergi ödemeyi kabul eden Booking.com yeniden açılıyor         
09:22
"Işıklar yanıyor" paylaşımına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi: Utanç verici bir saygısızlık         
08:51
Boğalarını antrenman için güreştirdiler Boğalarını antrenman için güreştirdiler         
08:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın         
08:15
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 09:39:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de ilk kez Van'da üretiliyor. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei