Türkiye'de ilk kez yapılacak "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı" takvimi belli oldu - Son Dakika
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Türkiye'de ilk kez yapılacak "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı" takvimi belli oldu

13.05.2022 15:15
Türkiye'de ilk kez yapılacak "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı" takvimi belli oldu

Türkiye'de ilk kez yapılacak "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvime göre, 19 Kasım'da 81 ilde yapılacak yazılı sınav için başvurular 26 Eylül-3 Ekim arasında alınacak.

Türkiye'de ilk kez yapılacak "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvime göre, 19 Kasım'da 81 ilde yapılacak yazılı sınav için başvurular 26 Eylül-3 Ekim arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programı'na İlişkin Yönerge"nin, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını söyledi.

Belirlenen takvime göre, eğitim programının başvuruları 1-10 Haziran arasında alınacak, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında yapılacak.

Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Eğitim Kurulu kararıyla belirlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecek.

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca ele alınacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenler/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım Çalışmaları ve Araştırma Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için, üç çalışma alanından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.

Başöğretmen unvanı için belirlenen mesleki gelişim çalışmaları, uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacak.

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Türkiye, Kasım, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'de ilk kez yapılacak "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı" takvimi belli oldu - Son Dakika
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