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Türkiye'de ilk kez 'Yükseköğretim Şurası' düzenlenecek - Son Dakika

Türkiye'de ilk kez 'Yükseköğretim Şurası' düzenlenecek

02.07.2021 16:01

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk yükseköğretim sistemini 2023'e hazırlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez kasım ayında 'Yükseköğretim Şurası' düzenleneceğini açıkladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk yükseköğretim sistemini 2023'e hazırlamak amacıyla Türkiye'de ilk kez kasım ayında 'Yükseköğretim Şurası' düzenleneceğini açıkladı.

Yükseköğretimle ilgili güncel konu ve sorunların tartışılacağı ve uzlaşı sağlanan tekliflerin YÖK'e iletileceği '1'inci Yükseköğretim Şurası' yapılmasına yönelik çalışma başlatıldı. YÖK Başkanı Saraç'ın imzasıyla ilgili bütün paydaşlara YÖK tarafından düzenlenecek şuraya dair ön bilgilerin ve öneri taleplerinin yer aldığı yazı gönderildi.

YÖK Başkanı Saraç, şura çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Saraç, eğitim sisteminin ve yükseköğretimin, toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiğini belirtti. Saraç, yükseköğretimin, nitelikli bilginin üretildiği, bunun toplum yararına sunulduğu en stratejik alanlardan biri olduğunu kaydetti. Saraç, bu önemli sistemi ilgilendiren konu ve sorunların, bütün paydaşların katılımıyla müzakere edilmesini önemsediklerini vurgulayarak, "Böylesi bir ihtiyaçtan dolayı Yükseköğretim Şurasını yapmaya karar verdik. Bu şurada toplumun çeşitli kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla gündemin belirlenmesi yine söz konusu temsilcilerle öne çıkan konuların müzakere edilmesi ve YÖK'e yol haritası sunulması çok önemlidir. Amacımız Türk yükseköğretim sistemini 2023'e hazırlamak. Şuraya, üniversitelerin yanı sıra, TÜBİTAK, ÖSYM, TÜBA, Kalite Kurulu gibi yükseköğretim ile doğrudan ilgili kurumlar ile ilgili bakanlıkların temsilcileri, TBMM'deki ilgili komisyonlardaki parti temsilcileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu, sanayi ve ticaret odalarının üst kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ve derneklerinin temsilcileri, üye sayısı en fazla üç eğitim sendikasının temsilcileri de katılacak" diye konuştu.

'GÜNDEMİ PAYDAŞLARLA BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ'

Saraç, görüşülecek başlıklarda geniş mutabakat arayan ve hemen hayata geçirilecek somut önerilerin çıkacağı bir şura olmasını planladıklarını belirterek, "Şura gündemini de paydaşlarla birlikte belirlenmesini hedefliyoruz. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla çeşitli mesleki kuruluşların üst düzey yöneticilerine hitaben yazdığımız yazıda, YÖK'ün uzun zamandır üzerinde çalıştığı konulardan birisinin de paydaşların katılımıyla ülkemizde ilk kez bir 'Yükseköğretim Şurası' düzenlenmesinin olduğunu belirttik ve Kasım ayında geniş katılımlı şekilde yapılacak şuranın gündeminin söz konusu kurum ve kuruluşlardan gelecek önerilere göre şekilleneceği ifade ettik. Dolayısıyla gündem maddeleri zikrettiğimiz kurum ve kuruluşların önerileri ile belirlenecek, şekillenecek" dedi.

'PAYDAŞLARI SÜRECE KATKI SAĞLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Öncelik sırasına göre şura gündemi oluşturmayı önemsediklerini kaydeden Saraç, "Şuranın yükseköğretime dair tasarım, taslak, entelektüel yaklaşım ve vizyonların, ideolojik temelli kısır tartışmaların değil, kısa zamanda hayata geçirilebilecek ve sistemde hissedilebilir iyileştirmeleri tetikleyecek geniş mutabakatların filizleneceği bir zemin olmasını tercih ediyoruz. Yükseköğretimle ilgili ele alınabilecek ve tartışılabilecek konuların çok olmasına karşılık ülkemiz için öncelikli konu ve sorunlar arasından bir tercih yaparak sınırlı sayıda konu başlığının ayrıntılı bir şekilde tartışılmasının ve sonuç üretilmesinin gerektiğini özellikle vurguluyoruz" diye konuştu.

'GENİŞ MUTABAKATLA EN İYİYİ ARAYACAĞIZ'

YÖK Başkanı Saraç, 27 Temmuz'a kadar gelen önerilerin tasnif edilip değerlendirilmesinin ardından bu önerilerin YÖK'ün internet sayfasında askıya çıkarılacağını ve böylece yapılan öneriler ve geri bildirimler doğrultusunda şura gündemine nihai şeklin verileceğini belirtti. Saraç, "Yükseköğretim Şurası, Türk yükseköğretiminde en geniş çerçevede katılımcılığı arayan ilk girişim olacak. Yükseköğretimde geniş bir mutabakatla daha iyiyi arayan bir süreç olmasını arzu ettiğimiz 1'inci Yükseköğretim Şura'sının, aynı zamanda yükseköğretim tarihimizde en geniş çerçevede katılımcılığı arayan ilk girişim olacaktır. Tüm paydaşların katkıları şuranın başarısı için çok önemlidir ve tüm paydaşları bu sürece katkı sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

'3 AŞAMAYA DİKKAT ETMEK ZORUNDAYIZ'

Yekta Saraç, kendilerinin öncelikli gündem maddelerinin ne olduğunun sorulması üzerine "Yükseköğretim sisteminde kaliteyi önemsiyorsak, 3 aşamaya çok dikkat etmek zorundayız. Birincisi yükseköğretime erişim noktasındaki düzenlemeler, ikincisi süreçler; eğitim-öğretim esnasında süreçlerin takibi ve buradaki kriterlerin yükseltilmesi bu da çok önemli. Üçüncüsü de mezun çıktıları. Çıktıyla alakalı düzenlemelerin olması diplomaların daha değerli hale getirilmesi ve toplum nezdinde daha da yükseltilmesi. Bu 3 aşamaya kalite eksenli olmak üzere yaklaşılmasını önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte bu 3 aşamaya ilişkin yeni ve daha önce yükseköğretim sisteminde uygulanmamış birtakım süreçleri başlatacağımızı ifade etmek isteriz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Buğra OLAÇ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

Türkiye'de ilk kez 'Yükseköğretim Şurası' düzenlenecek
Türkiye'de ilk kez 'Yükseköğretim Şurası' düzenlenecek
Türkiye'de ilk kez 'Yükseköğretim Şurası' düzenlenecek
Türkiye'de ilk kez 'Yükseköğretim Şurası' düzenlenecek

Yekta Saraç, Türkiye, Kasım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de ilk kez 'Yükseköğretim Şurası' düzenlenecek - Son Dakika


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