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Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor - Son Dakika

Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor

20.07.2021 14:11
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor, System.String[]

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kurulan kurban kesim alanında bayramın ilk gününde pandemi tedbirleri doğrultusunda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kurulan kurban kesim alanında bayramın ilk gününde pandemi tedbirleri doğrultusunda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi. Kesim alanına gelemeyen vatandaşlar ise çevrim içi olarak kesim alanını takip etti.

Bayramın ilk gününde Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kurulan kurban kesim alanında vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi. Türkiye'de ilk defa kurban kesim alanına gelemeyen vatandaşlar vekaletlerini vererek çevrim içi olarak kesimhaneyi izleyebildi. Bölgeye gelen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin kesim alanındaki vatandaşlarla bayramlaştı.

"Bu ihtiyacı karşılamak için tesisi inşa ettik"

Kesim alanına erken saatlerde ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Tesisimizin üçüncü yılı. Şehir hayatında kurban ibadetini yerine getirmek kolay değil. İnansalar ibadetlerini yaparken bir yandan bu durum çile ve eziyete dönüyordu bu durum. Hızla bu ihtiyacı karşılamak için tesisi inşa ettik. Bazı kriterlerimiz var. Randevulu sistemi ile çalışıyoruz, online sistemle de kesim alanı takip edilebiliyor. Bugün burada yaklaşık 450 adet hayvan kurban edilecek. Randevu saatine göre gelecekler ve sıralarını takip ederek ibadetlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Pandemiden dolayı da maksimum önlemleri aldık. Kurban sahibi vekalet verdiği andan arabasına yüklenene kadar elini hiçbir şeye sürmüyor. Tesis içerisinde bin araçlık kapasitemiz, giriş ve çıkışlarda maske ve dezenfektan dağıtımımız, simit, poğaça, çay gibi hizmetlerimiz, ibadethane, kantin, sıra bekleme alanı var" ifadelerine yer verdi.

"Belediye olarak, bu hayvanı imha ediyoruz"

Kurban kesim alanında hastalıklı çıkan hayvanın numuneleri alındıktan sonra imha edilecek olan hayvanın takibini gerçekleştiren Pursaklar Belediyesi veteriner hekimi, "Kesim sırasında 'İncili Tüberküloz' olarak tanımladığımız rahatsızlık tespit ettik. Maalesef, belli kesimhanelerde bazı hayvanlarda bu hastalık tespit ediliyor. İhbarı mecburi bir durum. Hayvanı kontrol altına alarak imhaya götürüyoruz. Hastalığı tespit etmek için bir numune alacağız, sonrasına işlem ilçe tarım müdürlüğü tarafından devam ettiriliyor. İhbar etmemiz sonrasında tarım bakanlığı hayvan sahibine hayvanın bedelini ödüyor. Hayvanı alan vatandaş, hayvan sahibi ile kendi arasında anlaşma yaparak hayvanın bedelini alabiliyor. Belediye olarak, bu hayvanı imha ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İbadetini yapmak üzere kurban kesim alanına gelen Bilal Demirel, "Batıkent'te oturuyorum, gıda işi ile uğraşıyorum. Kesim alanındaki olanaklardan da çok memnunuz. Kurbanı aldık, şu anda sıramızı bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor
Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor

Pursaklar, Türkiye, Ankara, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye'de ilk: Kurban kesim alanı çevrim içi olarak takip ediliyor - Son Dakika


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