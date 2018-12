Türkiye'de İlk Milli Dizayn Sivil Arama Kurtarma Botu "Barbaros" Göreve Hazır

TÜRKİYE'nin ilk milli dizayn sivil maksatlı arama kurtarma botu 'Barbaros' tanıtıldı. Botun her an suya indirilmeye hazır bir şekilde bekletildiği öğrenildi. Deniz Arama Kurtarma Birliği ve Genç Denizciler Dayanışma Derneği 8. yıl kuruluş etkinliğinde Türkiye 'nin ilk milli dizayn sivil maksatlı arama kurtarma botu olan 'Barbaros'un tanıtım töreni gerçekleştirildi. Cankurtaran Deniz Kurtarma Limanı'nda gerçekleştirilen törene arama- kurtarma gönüllüleri ve aileleri katıldı. Törende konuşan Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu "Barbaros sınıfı deniz arama kurtarma intikal botu sadece deniz arama kurtarma değil, aynı zamanda büyük İstanbul depremi dahil olmak üzere, birçok felakette afette görev yapabilecek şekilde tasarlanmış. Sadece arama kurtarma özelliği ile tasarlanıp üretilmiş bir bot. Tamamen bizlerin dizaynı, yüklenici firmaya bizim isteklerimize göre tasarlattığımız bir bot" dedi.Umur Zamanoğlu konuşmasına şöyle devam etti: Barbaros boyu 4 ile 6 metrelik dalgalara müdahale edebilecek, bu havalarda minimum 20 nat sürat yapabilecek şekilde dizayn edilmiş 12 kurtarma personeli ve 3 mürettebatı ile olay yerine gidebilecek, bin 200 kg ağırlığındaki yükü, insani yardım malzemesini olay yerine taşıyabilecek şekilde tasarlanmış ve olay yerinde de 20 kazazedeye müdahale edebilecek şekilde tasarlanmış bir bot. Gerek Avrupa 'da gerek Amerika 'da emsalleri içinde bu kadar özellikle üretilmiş tek bottur."BU ŞEY ACABA YÜZECEK Mİ? "İçerisinde iki hastaya müdahale edebilecek tıbbi ekipman mevcut. Bir iskeleye ve her hangi bir yanaşma yerine ihtiyaç duymadan istediği herhangi bir rıhtıma çok rahat yanaşabilir. Botun ana gövdesi 9 mm kurşunlara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Buradaki amaç dayanıklılığını artırmak. Kayalıklara falezlere olan gücünü artırmaktı. Dizaynı tamamen bize ait. Buna benzer bir gövde sistemi de bulunmuyor. Bunu tasarlarken mühendislere "bu şey acaba yüzecek mi" dedik ama yüzümüzü kara çıkarmadı. Bu bot Türk üreticilerinin ve Deniz Arama Kurtarma Birliğinin ortak gururudur. Barbaros isimli Arama kurtarma botunu üreten yüklenici firma sahibi Ahmet Koçin "Önce proje çalışmaları yaptık, projenin ardından imalat sürecine ve imalat neticesinde Türkiye'de ve Dünya'da bu sınıfta, yepyeni bir tekne dizaynı ortaya çıktı. Deniz testlerinden başarılı bir şekilde geçti. Teknemizin en önemli özelliği, Açık deniz Arama Kurtarma sınıfında Milli dizaynla yapılmış ve göreve hazır her branşta sivil ya da askeri amaç için kullanılabilecek " dedi. - İstanbul