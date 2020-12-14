Türkiye'de ilk olacak - Son Dakika

Türkiye'de ilk olacak

14.12.2020 14:31
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Bahçeyaka Mahallesi'nde 50 dönümlük arazide 'Akıllı Tarım Çiftliği' çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan Bahçeyaka Mahallesi'nde 50 dönümlük arazide 'Akıllı Tarım Çiftliği' çalışmalarını sürdürüyor.

8 farklı ilden tohum var

Akıllı Tarım Çiftliği'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla iline ait yerel karakılçık buğdayı çeşitlerinin kromozom sayısının, kalitesinin ve veriminin tespitini yapıp tescillenmesini hedefliyor. Proje kapsamında 8 farklı ilden (Muğla, Denizli, Samsun, Adana, Edirne, Artvin, Isparta, Antalya) gönüllülük esasına göre temin edilen 17 farklı karakılçık buğday çeşidinin de deneme parsellerine ekimleri gerçekleştirilmişti.

Türkiye'de ilk olacak

Anadolu'nun kadim buğdayı Karakılçık'ın kromozom sayıları ile ilgili bu güne kadar genetik anlamda kromozom sayısı ile ilgili kesinleşmiş bir veri bulunmamakta. Akıllı Tarım Çiftliği'nde yapılan çalışmada ekilen buğdayların Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile işbirliği ile laboratuvar çalışmaları yapılarak kromozom sayılarının tespit edilmesi, gerçek, en verimli ve kaliteli tohumun vatandaşlara ulaştırılabilmesi hedefleniyor.

Tohum tescili alınacak

Analizler neticesinde Muğla iline ait yerel karakılçık çeşitlerinin diğer illerden gelen karakılçık buğday çeşitlerine nazaran bariz bir farklılık göstermesi durumunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi marifetiyle Muğla yerel karakılçık buğdayı için Bakanlık tohum tesciline gidilecek.

Verimli toprakları ile üreten, üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, tarımın milli ekonominin temeli olduğu bir Muğla ve ülke için çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Anadolu'nun kadim buğdayı karakılçığı da Muğla'da üreterek verimlilik ve sağlık açısından üreticiye yeni bir kapı açacaklarını belirtti.

Başkan Gürün; "Özellikle dünyada ve ülkemizde etkili olan koronavirüs salgınından sonra bir kez daha tarımın, üretimin önemi ortaya çıktı. Verimli topraklarında üretmeyen dışa bağımlı toplumlar ithalat zinciri kırılınca paraları olsa da ürün bulamamaya, ithalat yapamamaya başladılar. Büyükşehir ailesi olarak kurulduğumuz günden bugüne tabiat ananın en cömert davrandığı illerden biri olan Muğlamızda tarımsal üretime, üreticimize önem verdik. Milli ekonominin temeli tarım, üreten köylü de milletin efendisidir dedik. Tarımda kalıplaşmış bilgilere değil bilimsel bilgi ve verilere önem verdik. Tarım laboratuvarları, yerel tohum merkezi, Akıllı Tarım Çiftliği ve daha birçok yenilikçi projeleri hayata geçirdik. Anadolu'nun kadim buğdayı karakılçık için de Akıllı Tarım Çiftliği'mizde dikim gerçekleştirerek öz buğdayımızı bulmak için üniversitemizle birlikte çalışma başlattık. Verimli topraklarımızın farklı ürün çeşitleri ile buluşması, üreticimizin de emeğinin karşılığını alması için tarıma desteğimiz sürecek" dedi. - MUĞLA

Türkiye'de ilk olacak
Türkiye'de ilk olacak
Türkiye'de ilk olacak

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de ilk olacak - Son Dakika Ekonomi


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