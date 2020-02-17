Türkiye'de ilk olacak BAREM'de geri sayım başladı - Son Dakika
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Türkiye'de ilk olacak BAREM'de geri sayım başladı

7 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi binlerce insanın yüzünü güldürecek ve Türkiye'de bir ilke imza atacak olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'de geri sayım başladı.

Türkiye'de ilk olacak BAREM'de geri sayım başladı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi binlerce insanın yüzünü güldürecek ve Türkiye'de bir ilke imza atacak olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM)'de geri sayım başladı.


Osmangazi Belediyesi, sosyal belediyecilikte bugüne kadar görülmemiş bir projeyi de yakın bir zamanda hizmete sunmaya hazırlanıyor. Yaşlıların hayatına konfor katmak ve engelli vatandaşlara rehabilitasyon imkanı sağlamak için Türkiye'de bir ilk olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), Demirtaş'ta 14 bin 162 metrekare alan üzerinde hızla yükseliyor. Yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılayabileceği modern ve konforlu 200 yataklı bir huzurevinin de yer alacağı merkezde Alzheimer hastaları için de günlük bakım ve destek ünitesi olacak.


Bahçesi, peyzajı ve tüm çevre düzenlemeleri yaşlılar ile engellilerin rahat hareket edeceği şekilde tasarlanan dev merkezde zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlara günlük bakım ve destek hizmeti de verecek. Büyük oranda tamamlanan BAREM, Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Meydanı ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin ardından 2020 yılında adından en çok söz ettirecek projelerden biri olacak.


BAREM'in yaşlılar, Alzheimer hastaları ile engelli bireyler ve aileleri için çok büyük bir anlam ifade ettiğini açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, binlerce vatandaşın dört gözle beklediği merkezi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını açıkladı. Başkan Dündar, bu merkezle amaçlarının, toplumdaki dezavantajlı gruplara, sahip çıkarak yaşamlarına kolaylık ve değer katmak, bakımları ile ilgilenen ailelerine de gün boyunca sosyalleşme ve dinlenme imkanı sunabilmek olduğuna dikkat çekti.


BAREM'in mimari ve çevre düzenlemesi ile de özel bir proje olduğunu kaydeden Başkan Dündar, 'Projesi, sunacağı yüksek kalite hizmeti ve yeşil kimliği ile yaşlılarımızın, engelli dostlarımızın ve ailelerimizin sağlık, huzur ve mutluluk merkezi olacak' diye konuştu.


Merkez, 200 yatak kapasiteli huzur evi, Alzheimer hastaları ve zihinsel ile bedensel engelliler için günlük bakım hizmeti verecek. Ayrıca; müzik, tiyatro gibi aktivitelere imkan sağlayacak salonları, el becerilerini ve hobileri geliştirecek kurslar, ekilip biçilebilen bahçesi ile huzurun ve kaliteli yaşamın merkezi olacak. Merkezde, iş atölyeleri, spor, yemek, müzik salonu, 12 adet üçer kişilik dinlenme odası, sürekli kalan konuklar için 112 oda yer alacak.


Hizmet binası 200 yaşlı, 150 engelli, 150 alzheimer hastası olmak üzere 500 kişiye hizmet verecek. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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