Türkiye'de ilk olacak Gökçeada arısına bal ormanı tesisi - Son Dakika

Türkiye'de ilk olacak Gökçeada arısına bal ormanı tesisi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan arı ıslahı ve bal ormanı tesisi için arazi ve inceleme çalışmaları yapıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan arı ıslahı ve bal ormanı tesisi için arazi ve inceleme çalışmaları yapıldı.

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Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü; Gökçeada arısı ıslah çalışmalarına destek vermek, Gökçeada arıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek ve milli ekonomiye katkı sağlayacak Türkiye'de ilk olacak olan arı ıslahı ve bal ormanı tesisi için arazi çalışmaları ve incelemeler gerçekleştirdi.


Arazi incelemesine; Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Demirbaş, Anafartalar Orman İşletme Müdürü Yücel Martin, Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri, Tarım Orman İlçe Müdürü Mehmet Kavruk ve Gökçeada Orman İşletme Şefi Kerime Sezgin ve arıcılar katıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gökçeada, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de ilk olacak Gökçeada arısına bal ormanı tesisi - Son Dakika Ekonomi

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