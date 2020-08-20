Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine 4... - Son Dakika

Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine 4...

Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine 4 bin çiftçi başvurdu -Türkiye'de bir ilk, 4 bin çiftçi başvurdu Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine 4 bin çiftçi başvurdu.

Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine 4 bin çiftçi başvurdu

-Türkiye'de bir ilk, 4 bin çiftçi başvurdu

TOKAT - Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine 4 bin çiftçi başvurdu.

Tokat'ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve küçükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla başlatılan projeyle 5 yılda 500 bin koyunun meralarla buluşturulması hedefleniyor. Karakaya, Akkaraman ve Karagül ırkı koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla Tokat Valiliği tarafından başlatılan projeye çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. İl, ilçe tarım müdürlüklerine proje için başvuran yaklaşık 4 bin çiftçi arasından asgari 100 baş koyun için ağıl kapasitesi ve bakım şartları uygun üreticiler ile bu üreticilerin damızlık koyun alabileceği işletmeler belirlendi. Yılda 100 bin koyunun çiftçi ile buluşturulması için 1 yıl ödemesiz 4 yılda sıfır faizle 150 bin liraya kadar kredi kullandırılma imkanı sağlandı. Kredi almaya uygun görülen çiftçiler yaşadıkları yöreye uygun koyun ırklarını seçerek alma imkanına sahip oldu. Türkiye'ye örnek olması beklenen projenin diğer illerden de talep geldiği kaydedildi.

Çiftçinin yüzü gülüyor

Tokat'ta projeden faydalanan çiftçiler sürülerini büyüterek köyden kente göçün tersine dönmeye başlayacak olmasından umutlu. Tokat merkeze bağlı Yayladalı köyünde uzun yıllardır hayvancılık yapan Murat Ser, çocuklarını evlendirmek için sattığı sürüsüne proje sayesinde yeniden kavuşmanın sevincini yaşıyor. Üretim yaparak ekonomiye katlı sağlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ser, "Bu proje olmasa koyun alamazdım. Çocukları evlendirdiğim için koyunlarımı satmıştım. Daha da alma şansım yoktu. Rabbim devletimizden razı olsun. Yeninden koyun sahibi olduk. Üreteceğiz, devletimize katkı sağlayacağız. Yüzümüz gülüyor, severek bu işi yapıyorum" dedi. Yöre halkından Yahya Ayhan Yaman da kendilerine projeden faydalanmak istediklerini belirterek, "Köyden göç edenler geri geliyor. Projeyi duyanlar koyun işine girmeye hevesleniyor. Yaylamız hayvancılık için müsait" diye konuştu. Köy Muhtarı Mustafa Ali ise çiftinin proje ile yeniden hayat bulacağını ifade ederek, "Vatandaşımızın geçimi iyi olursa şehir demeyecek. Sorunlar burada çözülecek. Çok yaralı bir proje olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var"

Yayladalı köyü yaylasında proje kapsamında koyun alan çiftçileri ziyaret eden Tokat Valisi Ozan Balcı, köylünün yüzünün gülüyor olmasından mutlu olduklarını söyledi. 7 büyük ovası, 2 büyük nehri, mümbit arazileri, yaylaları ve meraları ile tarım şehri olan Tokat'ta koyunculuğu geliştirmek amacıyla yola çıktıklarını belirten Vali Balcı, proje kapsamında 5 yılda 500 bin koyunu merayla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Projenin ana başlığının "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" olduğunu belirten Vali Balcı, "İnsanların köylerinde kalmaları için makul mantıklı bir nedenleri olacak. Bu çekici bir proje oldu. Yani, 100 tane koyun vermek, ilk yıl ödemesiz 5 yıl vadeli, sıfır faizli verebilmek, veterinerlik hizmetlerini verilmesi, erkek kuzu kesiminin garanti edilmesi, dişi kuzu kesiminin engellenip sisteme sokulması, koyunların sigorta edilmesi çiftçilerimiz için cazip ve çekici oldu. Meralarımızın koyun kuzu sesleri ile şenlensin istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Türkiye' bir ilk olarak Tokat'ta bu model gerçekleştirilerek uygulanmaya başladı" ifadelerini kullandı

4 bin çiftçi proje için başvurdu

5 yılda 500 bin, sene de 100 bin koyun projesini başlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'küçükbaş hayvan varlığının 84 milyona yükseltmesi' hedefi doğrultusunda adımı atmış olduklarının altını çizen Vali Balcı, "Bu da ayrıca bizleri mutlu eden bir şey. Projemizden yaklaşık 200 çiftçimiz yararlandı, 16 bin koyunu çiftçilere dağıttık. Çiftçiler, bölgenin şartlarına uygun olarak cins ve türdeki koyunları alıyorlar. Veterinerlerimiz denetliyor, uygun görülünce banka kredisini kullanabiliyor. Aynı zamanda bir denetim sistemi de var. Çiftçilerimiz sahipsiz, yalnız bırakmıyoruz. Müthiş bir talep var. Ortalama olarak yıllık bin 200 çiftçinin talebini karşılamış olacağız. Şuanda 4 bine yakın bir talep var. Biz o talepleri de gerçekleştireceğiz" dedi.

Projenin köy hayatına olumlu etkileri olacağını belirten Vali Balcı, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Köylüyü de köyünde tutma, onlara yaşam alanı sağlama, daha çok zenginleşmesine katkı sağlayacak bir proje. Zaten umudumuz da o. Çiftçimiz, köylümüz zenginleşsin! Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Umudumuz, dileğimiz, arzumuz köylümüz köyünde kalsın. Kaldığı yerden de karnı doysun ama daha zenginleşsin, işini büyütsün. Bir çiftçinin 100 koyunu bin koyun olsun. Bir sürü değil bin sürü olsun. Tokat'ın meraları çok müsait. Tokat sadece ovaları ile değil meraları, dağları ile de meşhur. Yani ben inanıyorum ki Tokat'ta abartı olmasın 5 milyon koyunu besleriz"

Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta başlatılan Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesine 4...

Türkiye, Balcı, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 11:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta başlatılan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesine 4... - Son Dakika Ekonomi

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