Türkiye'de ilk 'Sağlıklı Turizm Belgesi', Sueno Hotels Belek'e - Son Dakika

Türkiye'de ilk 'Sağlıklı Turizm Belgesi', Sueno Hotels Belek'e

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın, otellerde koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmeler için vereceği Sağlıklı Turizm Belgesi, Türkiye'de ilk olarak Antalya'nın Serik ilçesindeki beş yıldızlı Sueno Hotels Golf Belek'e verildi.

Türkiye'de ilk 'Sağlıklı Turizm Belgesi', Sueno Hotels Belek'e, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın, otellerde koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmeler için vereceği Sağlıklı Turizm Belgesi, Türkiye'de ilk olarak Antalya'nın Serik ilçesindeki beş yıldızlı Sueno Hotels Golf Belek'e verildi.

Koronavirüs sürecinde kapalı kalan oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kriterler ve Sağlıklı Turizm Sertifikası Programı kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Yeni dönemde Sağlıklı Turizm Sertifikası ile hizmet verebilecek olan oteller, Türk Standartları Enstitüsü'ne (TSE) başvurularını yapıyor. Hazırlıklarını tamamlayıp başvurusunu yapan oteller arasında TSE'den Sağlıklı Turizm Belgesi'ni alan ilk otel, Serik Kadriye turizm bölgesindeki Sueno Hotels Golf Belek oldu.

TSE Sistem Belgelendirme Grup Başkanı Mesut Duru imzalı ilk belge, 28 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla düzenlendi. 28 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak belge kapsamında otel her ay denetimden geçirilecek. Denetimlerde 'gizli müşteri' kullanılacak. Belgede şu ifadeler yer alıyor:

"Bu tesis Sağlıklı Turizm Belgesi ile güvence altına alınmıştır. Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı çerçevesinde yayımlanan, 'Konaklama Tesisleri ve Tesisler Bünyesinde Yer Alan Yeme ve İçme Ünitelerinde Pandemi Sürecinde Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri' kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için Telerko Turizm A.Ş. Sueno Hotels Golf & Deluxe Belek Serik şubesi 'Sağlıklı Turizm Belgesi' almaya kazanmıştır."

BÜTÜN ALANLARDA SOSYAL MESAFE

Otel Kalite Müdürü Asuman Koçoğlu, öncesinde 5 TSE belgesine sahip olduklarını belirterek, "İlk günden de bu konuyla ilgili gerekli tedbirleri almaya başlamıştık. Sayın bakanımız açıklama yaptıktan sonra kriterle ilgili, en önemli şey aslında sosyal mesafeyi koruyabilmek. Çünkü Belek gibi bir bölgede 5 yıldızlı bir tesis. Zaten hijyen kuralları anlamında bu işi yapıyorduk. Hijyen kurallarına ilave olarak, bütün alanlarımızda sosyal mesafeyi korumaya çalıştık. Restoranlarda masa ayarları, sahillerde şezlong aralıkları, barlar ve diğer tüm alanlarda sosyal mesafeyi korumak adına sayıları azalttık" diye konuştu.

YENİ DÖNEM UYGULAMALARI

İlave dezenfektanlar konulduğunu, yaz döneminde binin üzerinde personelin eğitimlerinin tamamlandığını anlatan Koçoğlu, şöyle konuştu:

"Biz aslında altyapı çalışmalarının çoğunu yapmıştık ve alınan kararlar gereği dezenfektan tünelinden müşterileri içeriye alıyoruz. İçeride müşterilere birebir hizmet verecek personele maske ve yüz siperliği kullandırıyoruz. Misafirin misafirle, çalışanın çalışanla ve misafirin çalışanla bir bağı var ve bu bağı maksimum düzede güven ortamında yapabilmesi için bütün tedbirleri aldık. Yatak odlarında daha önce yıkanabilir bazı ekipmanlar artık yok ve yerine tek kullanımlık ürünler var. Restoranda açık büfe devam edecek ama hizmeti personelimiz verecek. Misafir istediğini gösterecek, talep edecek, bizler sunumunu sağlayacağız. Devasa büfelerde artık herkes aynı kepçe veya kaşıkla ürün alamayacak. Misafirlerin artık dokunmasına müsaade edilmeyecek. Masa üzerindeki tuzluk, şekerlikler tek kullanımlık olacak."

'İLK BELGEYİ ALAN TESİSİZ'

Sezonda konser ve animasyon programları olacağını kaydeden Koçoğlu, "Konserlerde yine sosyal mesafeyi koruyarak ve giriş çıkışlarda gerekli hijyen tedbirleri alınarak devam edilecek. Yani misafirlerimize maksimum güven verecek şekilde, onların hijyenik ortamda tatil yapmalarını sağlayabilmek için elimizden gelen çalışmaları yaptık. Denetim süreci açıklandıktan sonra hazırlıklarımız tamamdı ve başvurumuzu yaptık. TSE ile 27 Mayıs tarihinde bir denetim gerçekleştirildi ve soncunda belgeyi almayı hak kazandık. Türkiye'de ilk belgeyi alan tesisiz" dedi.

Otelde hem müşteriler hem de çalışanlar açısından 7/24 hizmet veren bir sağlık merkezi ve izolasyon odası oluşturulduğundan da bahseden Koçoğlu, 1 Haziran'da kapıların açılacağını ve misafir alımının başlayacağını söyledi. Koçoğlu, "Misafir memnuniyeti bizim için en önemli konu. Hem onların sağlığı hem de huzurlu bir tatil geçirebilmeleri için hazırız. 1 Haziran'dan itibaren de rezervasyonlarımız var. Türkiye turizm sektörü zor zamanlar geçirdi ve bütün bölge olarak da hazır olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

5 OTEL BAŞVURDU

TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü'ne şu ana kadar 5 otelin başvurusunun olduğunu, ilk belgenin Sueno Hotels Golf & Deluxe Belek'e verildiğini söyledi. Belge kapsamında her ay tekrar kontroller yapılacağını, iki ayda bir ise 'gizli misafir' şeklinde kontroller olacağını belirten Demirtaş, "Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü'ne ilk başvuruyu yapan ve denetimlerimiz sonucunda tüm hijyen ve sosyal mesafe gibi Sağlıklı Turizm Belgesi kapsamındaki tüm kriterleri sağlayan otel olan Sueno Belek Hotel'e belgesini teslim ettik. Sayın bakanımız Mustafa Varank da belgeyi göstererek bugün tanıtımı yaptı" dedi.


Türkiye, Belek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 01:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de ilk 'Sağlıklı Turizm Belgesi', Sueno Hotels Belek'e - Son Dakika

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