6 yaşındaki çocuk gelin skandalıyla ilgili konuşan AK Partili Kurtulmuş: Dava en yakın tarihe çekilmelidir

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirdiği iddiaları büyük infial yaratırken, soruşturmada hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Kadir İstekli'nin 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in de 22 yıl 6'şar ay hapisleri istendi.

"MAHKEME İLE İLGİLİ ÖZEL BİR GİZLİLİK KARARI OLMAMIŞ"

İlk duruşma tarihinin 22 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi ise kamuoyunda tepkilere neden oldu. Katıldığı canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ''Suçluların cezalandırılmasını temin etmek lazım. Bu mahkeme ile ilgili özel bir gizlilik kararı olmamış. Ama ne yazık ki konu şimdi ortaya çıkıyor.

"BAZI ÇEVRELER BUNU SİYASET ARACI YAPMAMALI"

Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, bazı çevreler bunu siyaset aracı yapmamalı. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Bu mesele partilerin değil, 85 milyonun meselesidir.

"KONU HAKKINDA EN KISA ZAMANDA KARAR VERİLMELİDİR"

Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Örtbas söz konusuysa en ortaya çıkması lazım. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir. Sanıkların tutuksuz ya da tutuklu yargılanmasına da mahkeme karar verir."