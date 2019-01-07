Türkiye'de İnme Tedavisi Yapmak Mümkün Mü?
1 saat önce
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin
Karadeli, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu. Türkiye
'de her tür hastalığın tedavisinin mümkün olduğu gibi inme tedavisinin de mümkün olduğunun altını çizen Karadeli, "Biz bu yıl ikincisini düzenlediğimiz inme akademisinde, inme ünitelerimizdeki ve diğer bütün nörologları bu noktada eğitmeye başladık. Bu eğitimler sürecinde şu anda sadece İstanbul'da 5-6 tane ve Türkiye'de 28 tane merkezimiz bulunmakta" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:32
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