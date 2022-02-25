Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi, Akar ve Katarlı mevkidaşının katılımıyla Katar Donanmasına teslim edildi - Son Dakika
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Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi, Akar ve Katarlı mevkidaşının katılımıyla Katar Donanmasına teslim edildi

25.02.2022 13:38

Anadolu Tersanesi tarafından inşa edilen silahlı eğitim gemisi AL SHAMAL, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin katıldığı törenle Katar Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

Anadolu Tersanesi tarafından inşa edilen silahlı eğitim gemisi AL SHAMAL, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'nin katıldığı törenle Katar Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

Anadolu Tersanesi'ndeki tören saygı duruşu ve iki ülke ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Katar Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Khalid Nasser al-Hajri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve geminin inşasında katkısı bulunanlara teşekkür ederek sözlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani liderliğinde Türkiye ve Katar arasında önemli projelerin hayata geçirildiğini söyleyen Tuğamiral Hajri, ileri teknolojiye sahip bir gemiyi Katar Deniz Kuvvetlerine kazandırmaktan duydukları memnuniyeti belirtti.

Projenin bir diğer gemisi QTS 91 AL DOHA'daki eğitim faaliyetlerine ilişkin videonun izletildiği törenin sonunda Katar Savunma Bakanı el-Atiyye tarafından gemi komutanına teslim edilen Katar Bayrağı, Katar milli marşı eşliğinde gemi gönderine çekildi.

Törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.

Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi, Akar ve Katarlı mevkidaşının katılımıyla Katar Donanmasına teslim edildi
Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi, Akar ve Katarlı mevkidaşının katılımıyla Katar Donanmasına teslim edildi
Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi, Akar ve Katarlı mevkidaşının katılımıyla Katar Donanmasına teslim edildi
Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi, Akar ve Katarlı mevkidaşının katılımıyla Katar Donanmasına teslim edildi

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Hulusi Akar, Türkiye, Milli, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi, Akar ve Katarlı mevkidaşının katılımıyla Katar Donanmasına teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de inşa edilen eğitim gemisi, Akar ve Katarlı mevkidaşının katılımıyla Katar Donanmasına teslim edildi - Son Dakika
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