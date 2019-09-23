CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "En temel amacımız parti örgütümüzün her bir üyesiyle büyük bir insan hakları bilinci ve insan haklarının korunacağı alternatif bir düzeni ortaya koymak. Maalesef Türkiye'de insan haklarına dair yapılacak çok şey var." dedi.

Türkan Saylan Kültür Merkezinde CHP Konak İlçe Teşkilatı için düzenlenen insan hakları bilgilendirme ve sorunların tespiti toplantısında konuşan Gökçen, tüm ilçelerde düzenlenecek toplantı ve yapılacak anketlerden elde edilecek sonuçların genel merkezde toplanacağını söyledi.

Gökçen, bu çalışmanın diğer illere de örnek olmasını istediklerini belirterek, "En temel amacımız bizim parti örgütümüzün her bir üyesiyle büyük bir insan hakları bilinci ve insan haklarının korunacağı alternatif bir düzeni ortaya koymak. Bu güveni ve imajı oluşturma gibi hedefimiz var. Bu uzun bir süreç olacak. Maalesef Türkiye'de insan haklarına dair yapılacak çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin değişmeye başladığını kaydeden Gökçen, "Henüz değişimini tamamlamadı ama aynı şekilde sivil toplum örgütlerinin de hatta yapılan işlerin de tarzının değişiyor olması lazım. Siyasi partilerin siyaset yapma şeklinde özellikle Gezi olaylarından, Gezi direnişinden beri bir dil değişikliği var. Bu değişim tamamlanmış değil ama elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

İzmir'in insan hakları konusunda marka haline gelebilecek bir şehir olduğunu ifade eden Gökçen, "İzmirlilerin içselleştirmiş olduğu değerleri siyasete ve hak mücadelesine aktarmayı düşünüyoruz." dedi.