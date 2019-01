Türkiye'de İnsan Olduğumuzu Hissettik"

RAUF MALTAŞ - İç savaş sırasında terör örgütlerinin zulmü nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli, evlerine dönecekleri günün hayaliyle yaşıyor.Toprakları terör örgütlerince işgal edilince akrabalarının da bulunduğu Şanlıurfa 'ya sığınmak zorunda kalan Suriyeliler, Türkiye 'nin ülkelerinde terörü bitirmeye ve sınırlarını güvenli hale getirmeye yönelik girişimlerini takdirle karşılıyor.Çadır kentlerde misafir edilen ve her türlü ihtiyaçları karşılanan Suriyeliler, topraklarının terör örgütlerinden temizlenmesini bekliyor.Suriyeli Şüheda Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce Türkiye'ye sığınarak canlarını zor kurtardıklarını söyledi.Yaşadıklarını anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini vurgulayan Osman, psikolojik olarak yaşadıkları tahribatı yeni atlatmaya başladıklarını dile getirdi.Osman, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti:"Suriyeli kadınlar Türkiye'yi görünce çok memnun oldu, burada hayatın olduğunu gördü. Burası kamp olmasına rağmen çok güzel ve iyi bir hayatımız var. Suriye'den Lübnan ve Ürdün 'e gidenler de oldu ama onlar orada şu an çok zor şartlarda yaşıyorlar. Başka ülkelerdeki kamplar çok kötü, bize burada çok iyi bakılıyor ve insanca davranılıyor. Suriyeliler Türkiye'de insan olduğunu hissetti. Diğer ülkelerin hiçbiri bize kapılarını açmadı. Sadece Türkiye kapısını açtı. Allah yediden yetmişe herkesten razı olsun. Türkiye kadınlara büyük destek sağlıyor. Meslek kursları sağlıyor, çocuklarına eğitim veriyor.""Güzel hatıralarla Suriye'ye döneceğiz"Suriyeli Gayide Necat da terör örgütü PYD-YPG/ PKK 'nın evlerine düzenlediği bombalı saldırıda eşini ve 2 çocuğunu kaybettiğini söyledi.Necat, bu olayın ardından tek çareyi geride kalan 7 çocuğuyla Türkiye'ye sığınmakta bulduğunu dile getirdi.Çadır kentte her türlü insani ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Necat, şöyle devam etti:"Savaştan önce buraya gelenler Türkiye'yi çok iyi anlatıyorlardı, bizim de o zamandan aklımızda kalmıştı. Kaderimizde sığınmacı olarak gelmek varmış. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun, Suriyeli mazlumlara çok sahip çıkıyor. Evi yıkılan mağdur Suriyelilere Türkiye kapılarını açtı. Çocuklarım burada okula gidiyor. Çocuklarımızla savaşın ortasında kalamaz, yaşayamazdık. Çocuklarım Türkiye sayesinde okuyor. Birisi bu yıl okulunu bitirecek. İnşallah çok güzel hatıralarla Suriye'ye döneceğiz. Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı bitirmeye yönelik girişimlerinden umutluyuz.""Allah Türk devletinden razı olsun"Suriyeli Zeliha Bedir ise 5 yıl önce uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye sığındığını söyledi.Daha önce hayatında hiç görmediği Türkiye'ye yabancılık çekmeden alıştığını belirten Bedir, çocuklarının çadır kentte eğitimlerini sürdürme imkanı bulduğunu dile getirdi.Türklerin misafirperver bir millet olduğunu anlatan Bedir, "Harp olunca Suriye'den buraya geldik. Çok şükür Türkiye'den razıyız. Burada herkes bize yardımcı oluyor, Türk devleti bize yardımcı oluyor ve iyi bakıyor. Suriye'den gelirken buranın böyle iyi olacağını tahmin etmiyorduk. Çok şükür gayet iyi bir şekilde karşılanıyoruz. Şu an burada iyi yaşıyoruz, Allah Türk devletinden ve halkından razı olsun. Biz ölümden kaçıp Türkiye'ye sığındık. Türkiye'nin yakın sınırında olan yerler huzura ve güvene kavuştu. Biz yıllardır topraklarımızda süren harbin bitmesini ve dönmeyi bekliyoruz." diye konuştu.