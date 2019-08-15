'Türkiye'de İnternet Düzenlemesi Altında Sansür Hamlesi Yapılıyor'
11 dakika önce
İfade Özgürlüğü Derneği- İFÖD kurucusu ve bilişim uzmanı Profesör Yaman Akdeniz hem RTÜK'e internet platformlarını denetleme ve lisanslama yetkisinin verilmesini hem de erişim engelleme kararlarını VOA Türkçe'ye değerlendirdi, "Gündelik sansür kararlarının verildiği bir ülkede yaşıyoruz" dedi.
İfade Özgürlüğü Derneği- İFÖD kurucusu ve bilişim uzmanı Profesör Yaman Akdeniz
hem RTÜK'e internet platformlarını denetleme ve lisanslama yetkisinin verilmesini hem de erişim engelleme kararlarını VOA Türkçe'ye değerlendirdi, "Gündelik sansür kararlarının verildiği bir ülkede yaşıyoruz" dedi
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:07
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