Son Dakika Haberleri: 'Türkiye'de İnternet Düzenlemesi Altında Sansür Hamlesi Yapılıyor'
Son Dakika Güncel Haber

'Türkiye'de İnternet Düzenlemesi Altında Sansür Hamlesi Yapılıyor'

11 dakika önce

İfade Özgürlüğü Derneği- İFÖD kurucusu ve bilişim uzmanı Profesör Yaman Akdeniz hem RTÜK'e internet platformlarını denetleme ve lisanslama yetkisinin verilmesini hem de erişim engelleme kararlarını VOA Türkçe'ye değerlendirdi, "Gündelik sansür kararlarının verildiği bir ülkede yaşıyoruz" dedi.

">
İfade Özgürlüğü Derneği- İFÖD kurucusu ve bilişim uzmanı Profesör Yaman Akdeniz hem RTÜK'e internet platformlarını denetleme ve lisanslama yetkisinin verilmesini hem de erişim engelleme kararlarını VOA Türkçe'ye değerlendirdi, "Gündelik sansür kararlarının verildiği bir ülkede yaşıyoruz" dedi
Yaman Akdeniz, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var Japonya'da beklenen fırtına hayatı felç etti! 600 bin kişi tahliye edilecek Ayağını sehpaya uzatan yüzde 92 engelli gaziyi darbeden 3 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:18:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Türkiye'de İnternet Düzenlemesi Altında Sansür Hamlesi Yapılıyor'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]