Son Dakika Haberleri: Türkiye'de internet kullanan yaşlı nüfusun sosyal medya kullanımı AB'li akranlarını ikiye katladı
Son Dakika Dünya Türkiye'de internet kullanan yaşlı nüfusun sosyal medya kullanımı AB'li akranlarını ikiye katladı

Türkiye'de internet kullanan yaşlı nüfusun sosyal medya kullanımı AB'li akranlarını ikiye katladı

6 saat önce

Türkiye'de 65-74 yaş arası internet kullanıcıları, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindekilere göre sosyal medyaya daha fazla katılıyor. AB ülkelerinde aynı yaş grubundakilerse e-posta yoluyla iletişim için interneti kullanıyor.

Türkiye'de internet kullanan yaşlı nüfusun sosyal medya kullanımı AB'li akranlarını ikiye katladı, System.String[]

Türkiye'de 65-74 yaş arası internet kullanıcıları, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindekilere göre sosyal medyaya daha fazla katılıyor. AB ülkelerinde aynı yaş grubundakilerse e-posta yoluyla iletişim için interneti kullanıyor.


Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, yaşlı nüfusun yaşamı üzerine güncel bir araştırma yayımladı. Çalışma, 65-74 yaş arası nüfusun internet ile ilişkisine de yer veriyor.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:43 
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