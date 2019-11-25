Son Dakika Haberleri: Türkiye'de internet sitelerinin erişime kapatılmasına ilişkin rapor AİHM'e sunuldu
Son Dakika Dünya Türkiye'de internet sitelerinin erişime kapatılmasına ilişkin rapor AİHM'e sunuldu - Son Dakika Dünya

Türkiye'de internet sitelerinin erişime kapatılmasına ilişkin rapor AİHM'e sunuldu

6 saat önce

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Wiikipedia dahil Türkiye'de engellenen internet siteleri ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gözlemlerini içeren 9 sayfalık rapor sundu.

Türkiye'de internet sitelerinin erişime kapatılmasına ilişkin rapor AİHM'e sunuldu, System.String[]

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Wiikipedia dahil Türkiye'de engellenen internet siteleri ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gözlemlerini içeren 9 sayfalık rapor sundu. Rapor erişimi engellenen kar amacı gütmeyen ve çeşitli özgür içerikli projeleri bünyesinde barındıran Wikipedia ve diğer internet sitelerini yakından ilgilendiriyor.


Mijatovic, Türk idari makamlarının ve mahkemelerinin rutin olarak internet engellemesine başvurma şeklinin demokratik bir toplumda kabul edilemez olduğunu ve ifade özgürlüğünü koruyan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesi ile uyumlu olmadığını belirtti.

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Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:54 
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