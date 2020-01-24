Türkiye'de internete erişim oranı yüzde 88 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'de internete erişim oranı yüzde 88 oldu - Son Dakika

Türkiye'de internete erişim oranı yüzde 88 oldu

7 saat önce

Avrupa'da evde internet erişimi olan hanelerin yüzdesi belli olurken, Türkiye'de bu oranın yüzde 88 olduğu görüldü.

Türkiye'de internete erişim oranı yüzde 88 oldu, System.String[]

Avrupa'da evde internet erişimi olan hanelerin yüzdesi belli olurken, Türkiye'de bu oranın yüzde 88 olduğu görüldü. Evde internet erişiminin en yüksek olduğu ülke ise yüzde 98 ile Norveç, İzlanda ve Hollanda olarak kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre internet ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 121 bin 631 olarak kayıtlara geçti. İnternet kullanımı ile çıkan haber sayısı ise 5 bin 216 olarak saptandı. Haber içerikleri incelendiğinde de gençlerde ve çocuklardaki internet kullanım saatlerinin fazlalılığı ön planda oldu.

Ajans Press'in, EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa'da evde internet erişimi olan hanelerin yüzdesi belli oldu. Türkiye'de internete erişebilen hane halklarının oranın yüzde 88 olduğu görüldü. Evde internet erişiminin en yüksek olduğu ülke ise yüzde 98 ile Norveç, İzlanda ve Hollanda olarak kaydedildi. 39 ülkenin yer aldığı araştırmada evde internet erişiminin en düşük olduğu ülke yüzde 72 ile Bosna Hersek olarak belirlendi.

Türkiye'nin evden internete erişim oranın 2018 yılı ile kıyaslandığında da 4 puan artış gösterdiği gözlendi. 16- 74 yaş arası kişilerin değerlendirildiği araştırmada, internet erişiminin en yüksek olduğu diğer ülkeler ise yüzde 96 ile Birleşik Krallık, İsveç ve İsviçre, yüzde 95 ile de Almanya ve Danimarka olarak kayıtlara geçti.

(İHA)

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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