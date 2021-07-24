Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Tüm dünya genelinde koronavirüsle mücadele için tedbirlerin önemine dikkat çekilirken, Türkiye'deki iPhone kullanıcıları bu sabah ilginç bir deneyim yaşadı. Kullanıcıların telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" bildirimi geldi.

ALARM TEKRARLIYOR

Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcılar bildirimle birlikte yüksek bir sesin duyulduğu videoları paylaştı. Kullanıcılar, alarmın tekrarladığından da bahsetti.

VODAFONE OPERATÖRÜNÜ TERCİH EDEN KULLANICILARA GELMİŞ OLABİLİR

Dikkat çeken başka bir nokta ise bildirimin geldiği telefonlarda kullanılan operatörün Vodafone olması oldu. Pek çok kullanıcı telefonlarının ekran görüntüsünü paylaştı.

ACİL DURUM UYARISI NASIL KAPATILIR?

Telefonlara Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) test uyarısı bildirimi anlamına geliyor. Uyarıyı, Ayarlar sekmesindeki Bildirimler'in altından kapatmak mümkün.





İşte kullanıcıların telefonlarına gelen bildirimlerden bazıları: