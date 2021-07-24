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Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen "Evde kal" bildirimi ortalığı karıştırdı

24.07.2021 11:14

Türkiye'deki iPhone kullanıcıları bu sabah telefonlarına gelen bildirim yüzünden şaşkınlık yaşadı. Pek çok kullanıcının telefonuna Acil Durum Uyarıları kapsamında arka arkaya "Evde kal Turkiye" bildirimi geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bildirimle birlikte bir sesin geldiği de duyuluyor.

Tüm dünya genelinde koronavirüsle mücadele için tedbirlerin önemine dikkat çekilirken, Türkiye'deki iPhone kullanıcıları bu sabah ilginç bir deneyim yaşadı. Kullanıcıların telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" bildirimi geldi.

Türkiye'deki iPhone kullanıcıları 'Evde kal' bildirimiyle Acil Durum Uyarısı aldı

ALARM TEKRARLIYOR

Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcılar bildirimle birlikte yüksek bir sesin duyulduğu videoları paylaştı. Kullanıcılar, alarmın tekrarladığından da bahsetti.

iPhone sahiplerinin telefonları acı acı çaldı! Ekrana düşen 'Evde kal' bildirimi ortalığı karıştırdı
iPhone sahiplerinin telefonları acı acı çaldı! Ekrana düşen 'Evde kal' bildirimi ortalığı karıştırdı

VODAFONE OPERATÖRÜNÜ TERCİH EDEN KULLANICILARA GELMİŞ OLABİLİR

Dikkat çeken başka bir nokta ise bildirimin geldiği telefonlarda kullanılan operatörün Vodafone olması oldu. Pek çok kullanıcı telefonlarının ekran görüntüsünü paylaştı.

ACİL DURUM UYARISI NASIL KAPATILIR?

Telefonlara Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) test uyarısı bildirimi anlamına geliyor. Uyarıyı, Ayarlar sekmesindeki Bildirimler'in altından kapatmak mümkün.

iPhone sahiplerinin telefonları acı acı çaldı! Ekrana düşen 'Evde kal' bildirimi ortalığı karıştırdı


İşte kullanıcıların telefonlarına gelen bildirimlerden bazıları:

Türkiye'deki iPhone kullanıcıları 'Evde kal' bildirimiyle Acil Durum Uyarısı aldı
Türkiye'deki iPhone kullanıcıları 'Evde kal' bildirimiyle Acil Durum Uyarısı aldı
Türkiye'deki iPhone kullanıcıları 'Evde kal' bildirimiyle Acil Durum Uyarısı aldı
Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen Evde kal bildirimi ortalığı karıştırdı

Vodafone, Türkiye, 112, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen 'Evde kal' bildirimi ortalığı karıştırdı - Son Dakika


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