Tüm dünya genelinde koronavirüsle mücadele için tedbirlerin önemine dikkat çekilirken, Türkiye'deki iPhone kullanıcıları bu sabah ilginç bir deneyim yaşadı. Kullanıcıların telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" bildirimi geldi.
Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcılar bildirimle birlikte yüksek bir sesin duyulduğu videoları paylaştı. Kullanıcılar, alarmın tekrarladığından da bahsetti.
Dikkat çeken başka bir nokta ise bildirimin geldiği telefonlarda kullanılan operatörün Vodafone olması oldu. Pek çok kullanıcı telefonlarının ekran görüntüsünü paylaştı.
Telefonlara Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) test uyarısı bildirimi anlamına geliyor. Uyarıyı, Ayarlar sekmesindeki Bildirimler'in altından kapatmak mümkün.
İşte kullanıcıların telefonlarına gelen bildirimlerden bazıları:
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'de iPhone kullanıcılarının ekranına düşen 'Evde kal' bildirimi ortalığı karıştırdı - Son Dakika