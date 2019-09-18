Türkiye'de ipotekli satış payının en yüksek olduğu il Bilecik

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik genelinde konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 oranında artarak 297 adet oldu. Türkiye'de ipotekli satış payının en yüksek olduğu il de Bilecik oldu.



Bilecik'te konut satışlarında 2019 Ağustos ayında konutların 124 adedi ilk defa (ilk el satış), 173 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 297 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 165,3 oranında artarak 130 adet, diğer satışlar ise yüzde 26,8 oranında azalarak 167 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 130 konutun 49 adedi ilk satış, 81 adedi ise ikinci el satış oldu. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 43,8 ile Bilecik oldu.



Öte yandan Türkiye'de 2019 Ağustos ayında 110 bin 538 konut satıldı. - BİLECİK