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Türkiye'de iş bulma ümidi olmayanların sayısı son 1 senede yüzde 40 arttı
7 saat önce
2018 yılı Aralık ayında iş bulma ümidi olmayanların sayısı 598 bin iken bu sayı bir yılda 240 bin artarak Aralık 2019’da 838 bine kadar çıktı.
Türkiye'de işsizlik 2019 yılında rekor seviyeleri görürken insanların iş bulma ümidi de giderek azalıyor. Son bir yılda iş bulma ümidi olmayanların sayısı yüzde 40 arttı. 2018 yılı Aralık ayında iş bulma ümidi olmayanların sayısı 598 bin iken, bu sayı bir yılda 240 bin artarak Aralık 2019'da 838 bine kadar çıktı. Sadece iş ümidi olmayanların sayısı değil ev hanımlarının sayısı da aynı dönemde 361 bin arttı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01
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