Türkiye'de İş Kazaları! – Sorun Denetimsizlik Mi?

Özne Akademi Genel Müdürü Çağatay Özcan, Türkiye'deki iş kazalarının nedenini açıklayarak iş yeri denetimi hakkındaki görüşlerini aktardı.

Özcan, Türkiye'de

güvenlik kültürünün oturtulamadığını ve uzun süredir çalışan insanların riske

girmeye alışık olduğunu belirterek iş kazalarının %88'lik kısmının insan

kaynaklı olduğunu vurguladı.

İlk olarak iş güvenliği

kültürünün oluşturulması gerektiğini ifade eden Özcan, ikinci aşamada

yönetmelik ve kanunların Türkiye'ye olan uyumluluğunun temin edilmesi ve son

aşamada ise iyi niyetli denetimlerin yapılması gerektiğini belirti.