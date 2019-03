Türkiye'de İş Yapmak Kolaylaşıyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'de iş yapmak her geçen gün daha kolaylaşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'de iş yapmak her geçen gün daha kolaylaşıyor. Özellikle kredi alma, vergilerin ödenmesi ve sınır dışı ticaret gibi alanlardaki iyileştirmelerimiz neticesinde Türkiye, iş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 43. sıraya kadar yükseldi. Geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur." dedi.



Selçuk, Aydın Ticaret Odası'nda düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019 Aydın Buluşması"nda, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası yetkililerden bilgi aldığını söyledi.



Denizli Valisi Hasan Karahan ile de görüştüğünü hatırlatan Selçuk, "Çok şükür can kaybı olmadı. Bakanlığımızın personeli de şu anda sahada. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.



Türkiye ekonomisinin çok büyük bir ivme kaydettiğini dile getiren Selçuk, son 3 yılın büyüme rakamlarında bunu gördüklerini ifade etti.



"İhracat rakamlarımız iyi gidiyor"



17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi büyük badireler ile 2018'deki ekonomik manipülasyonlara rağmen şu anda ekonomik büyümenin devam ettiğine dikkati çeken Selçuk, şöyle konuştu:



"Bu dönemde birçok Avrupa ülkesini geride bırakmış durumdayız. Çalışanlarımızla, işverenlerimizle birlik ve beraberlik içinde bu yılın da yeniden güçlü bir şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Ekonomik verilerimiz ve iş yapma potansiyelimiz bizlere uygun zemin hazırlıyor bu sayede ihracat rakamlarımız da çok iyi gidiyor. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracat rakamımız, bugün 170 milyar dolara ulaşmış durumda. Hükümetimizin ortaya koyduğu reformların yansımalarını da uluslararası göstergelerde izlemekteyiz."



Dünya Bankasının her yıl yayınladığı iş yapma kolaylığı endeksinden bahseden Selçuk, Türkiye'nin son 3 yılda bu alanda önemli mesafe aldığını vurguladı.



Selçuk, şöyle devam etti:



"Türkiye'de iş yapmak her geçen gün daha kolaylaşıyor.

Özellikle kredi alma, vergilerin ödenmesi ve sınır dışı ticaret gibi alanlardaki iyileştirmelerimiz neticesinde Türkiye, iş yapma kolaylığında 190 ülke arasında 43. sıraya kadar yükseldi. Geldiğimiz yer son 15 senenin rekorudur. İş yapmayı kolaylaştırmanın bir sonucu olarak 2002 yılında 720 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayısı 1,9 milyona, aktif sigortalı sayısı 12 milyondan 22,3 milyona ulaştı. Aynı dönemde aktif iş gücü programlarından yararlananların sayısı ise 3 milyonu aştı."



Aydın'da aktif sigortalı sayısının 2002 yılında 173 bin iken bugün bu rakamın 272 bine ulaştığını aktaran Selçuk, 81 bin iş yerine teşvik ve destek sunduklarını, 10 bin engelli ve yaşlı vatandaşa evde bakım desteği verdiklerini söyledi.



Selçuk, Türkiye'nin, küresel krizden bu yana yaklaşık 8,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada olduğunu kaydetti.



İşverenlerin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra asgari ücret düzeyinde ücretini de devlet olarak karşıladıklarını anımsatan Selçuk, "Eğer şartlar sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bu yeni teşvik ile devletimiz, vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını artırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bugüne kadar görülmemiş bir istihdam teşviki sunuyor. Şimdi işverenlerimizle beraber elimizi taşın altına koyma ve sorumluluk alma vakti." diye konuştu.



"İlk gelen sinyaller bizlere umut veriyor"



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Aydın'ın, Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.



Aydın'ın Türk siyasi hayatında çok önemli bir yerde olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, tarım ve sanayi anlamında da kentin önde geldiğini aktardı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yeni bir istihdam seferberliği başlatıldığını anımsatan Hisarcıkloğlu, "Bu tarihi desteklerden faydalanın. İstihdam kampanyasına katılın. Tarihimizde böyle bir teşvik ve destek görmemiştik. Hedefimiz çok büyük ama hepiniz biliyorsunuz ki bizim inancımız 'İnsan ancak çalıştığını elde eder' diyor. İlk gelen sinyaller bizlere umut veriyor. İstihdamda pozitif ivme başlattık. Devamı da gelecek inşallah." dedi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye'nin En Büyük Traktörlerinden Biri Konya'da Rekor Fiyata Satıldı

Krizi Fırsata Çevirdiler! Kiralık Kaleciler Saatte 50 TL Kazanıyor

Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Ortak Operasyondan İlk Görüntüler Geldi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım