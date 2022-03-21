Türkiye'de işçi ölümleri neden önlenemiyor? I "Her yıl 6 Soma katliamı" - Son Dakika
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Türkiye'de işçi ölümleri neden önlenemiyor? I "Her yıl 6 Soma katliamı"

21.03.2022 09:46

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, Türkiye'de geçen sene en az 2.170 işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, Türkiye'de geçen sene en az 2.170 işçi hayatını kaybetti. Son 9 senede ise en az 17 bin 83 işçi hayatını kaybetti. İşçi ölümlerinin çoğu, önlenebilir nedenlerden kaynaklanıyor. Uzmanlara göre, işverenler için işçi ölümlerinin "maliyet"i iş güvenliğini sağlamaktan daha ucuz… Oysa iş güvenliği mevzuatı uygulansa çoğu ölümün önüne geçilebilir.

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İş Güvenliği, Türkiye, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Türkiye'de işçi ölümleri neden önlenemiyor? I 'Her yıl 6 Soma katliamı' - Son Dakika


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