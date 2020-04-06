Türkiye'de işe gitme oranı yüzde 45 oranında azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'de işe gitme oranı yüzde 45 oranında azaldı - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'de işe gitme oranı yüzde 45 oranında azaldı

6 saat önce

Koronavirüs (kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ülkelerdeki hareketliliğinin nasıl değiştiğine ilişkin kovid-19 topluluk hareketlilik raporları yayımlandı.

Türkiye'de işe gitme oranı yüzde 45 oranında azaldı, System.String[]

Koronavirüs (kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ülkelerdeki hareketliliğinin nasıl değiştiğine ilişkin kovid-19 topluluk hareketlilik raporları yayımlandı. 131 ülkeyi kapsayan rapora göre, Türkiye'de işe gitme oranında yüzde 45'lik bir azalma görüldü.


Google Maps, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ülkelerdeki hareketliliğinin nasıl değiştiğine ilişkin kovid 19 topluluk hareketlilik raporlarını yayımladı. 16 Şubat-29 Mart günlerinde; iş yeri, perakende, market, eczane, park, istasyon ve konut gibi yerlerdeki hareketlilik değişimleri ülke ve zaman bazlı gözlemlenebilen rapora göre; Türkiye'de milli park, sahil, marina, park, plaza gibi alanlarda topluluk hareketliliği yüzde 58 azaldı. Metro, otobüs ve tren istasyonu gibi toplu taşıma alanlarındaki topluluk hareketliliği ise yüzde 71 azaldı. Almanya'da parklarda yüzde 49, toplu taşıma istasyonlarında yüzde 68 azalma görüldü.


Market ve eczanelerdeki hareketlilik yüzde 39 düştü


Veriler marketler, özel gıda mağazaları, pazar alanları, eczane gibi alanlarda topluluk hareketliliğinin yüzde 39 azaldığını gösteriyor. Birleşik Krallık'ta bu alanlardaki azalma yüzde 46, İspanya'da ise yüzde 76 oranında oldu.


İş yerlerindeki hareketlilik Türkiye'de yüzde 45, İtalya'da yüzde 63 azaldı


Rapordaki diğer bir veri, Türkiye'de iş yerlerindeki topluluk hareketliliğinin yüzde 45 azaldığını gösterdi. İkamet edilen lokasyonlarda topluluk hareketliliği yüzde 17 arttı. İtalya topluluk hareketliliği verileri; iş yerlerinde yüzde 63 azalmanın, ikamet yerlerinde topluluk hareketliliğinin de yüzde 24 artışın olduğuna işaret etti.


Hollandalılar, Fransızlara göre daha çok işe gitmiş durumda


Hollanda'ya bakıldığında; topluluk hareketliliğinin iş yerlerinde yüzde 35 azalıp, ikamet yerlerinde ise yüzde 11 arttığı görüldü. Fransa'da ise iş yerlerinde yüzde 56 azalma mevcutken, ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliğinin yüzde 18 artması dikkat çekti.


ABD, Türkiye'ye göre daha çok toplu taşıma kullandı


Amerika Birleşik Devletleri'nde ise alışveriş ve eğlence alanlarında topluluk hareketliliği yüzde 47 düşmüş durumda. Raporda, ABD'de market ve eczanelerde topluluk hareketliliğinin yüzde 22 gerilediği görüldü. ABD'de toplu taşıma merkezlerinde topluluk hareketliliği yüzde 51, iş yerlerindeki topluluk hareketliliği yüzde 38 azalırken; ikamet yerlerindeki topluluk hareketliliğinin ise yüzde 12 arttığı görüldü.


"ABD'nin ilerisinde, AB'nin gerisindeyiz"


Raporun konum geçmişlerini Google'ın görmesine izin veren kişilerin anonim verilerine dayanılarak hazırlandığını ifade eden Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri'nin CEO'su Gökhan Bülbül, "İnsanların iş yeri, ev, toplu taşıma alanları, park, market, eczane gibi lokasyonlardaki hareketlilik değişimlerini gösteren kovid-19 topluluk hareketlilik raporu 131 ülkeyi kapsıyor. 29 Marta kadar olan verileri incelediğimizde, Türkiye'de hareketlilikteki azalmanın ABD ile kıyaslandığında daha yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Hareketliliğimizi Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda ise ortalamaya göre daha geride olduğumuzu söyleyebilirim." dedi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:59 Kaynak: İHA

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