Türkiye'de işsizlik Aralık 2019'da 0,2 puan artarak yüzde 13 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 92 bin kişilik artışla 4 milyon 394 bin kişi olarak kayıtlara geçti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.