Türkiye'de işsizlik Aralık 2019'da 0,2 puan artarak yüzde 13 oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de işsizlik Aralık 2019'da 0,2 puan artarak yüzde 13 oldu - Son Dakika Dünya

Türkiye'de işsizlik Aralık 2019'da 0,2 puan artarak yüzde 13 oldu

7 saat önce

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi.

Türkiye'de işsizlik Aralık 2019'da 0,2 puan artarak yüzde 13 oldu, System.String[]

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 92 bin kişilik artışla 4 milyon 394 bin kişi olarak kayıtlara geçti.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

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Türkiye, Aralık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:47 
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