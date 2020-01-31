Türkiye'de işsizlik maaşı ödemeleri 10 milyar TL'yi geçti; 1 yılda yüzde 71 artış

Türkiye'de işsizlik 2019 yılında rekor seviyelere erişirken bu durum işsizlik maaşı ödemelerine yansıdı. İşsizlik fonundan 2018 yılında işsizlere 5,89 milyar TL ödenirken bu rakam 2019 yılında 10 milyar TL'yi aştı. Son bir yıldaki artış yüzde 71 olurken son iki yıldaki artış ise yüzde 104'e karşılık geliyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı da 2,1 puanlık artış ile yüzde 15,7 oldu.