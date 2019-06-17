Son Dakika Haberleri: Türkiye'de işsizlik mart ayında yüzde 14,1'e çıktı
Son Dakika Dünya Haber

Türkiye'de işsizlik mart ayında yüzde 14,1'e çıktı

50 dakika önce

TÜİK 2019 mart dönemine ilişkin işsizlik verilerini paylaştı. Buna göre işsizlik oranı geçen senenin aynı dönemine oranla 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü kişiler arasındaki işsiz sayısıysa 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin oldu.

Türkiye'de işsizlik mart ayında yüzde 14,1'e çıktı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 mart ayı dönemine ilişkin işsizlik verilerini paylaştı.

Buna göre işsizlik oranı geçen senenin aynı dönemine oranla 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 yaş ve üstü kişiler arasındaki işsiz sayısıysa 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:38 
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum İşsizlik rakamları açıklandı Hobi olarak kadehlere karikatür çizmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:28:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'de işsizlik mart ayında yüzde 14,1'e çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]