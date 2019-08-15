Türkiye'de işsizlik oranı 3,1 puan artışla yüzde 12,8 oldu; işsiz sayısı 4 milyon 157 bin
1 saat önce
Türkiye'de işsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artışla yüzde 12,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişi olarak kayıtlara geçti
Türkiye
'de işsizlik oranı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 12,8'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 21 bin kişilik artışla 4 milyon 157 bin kişi olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), Mayıs 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:33
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