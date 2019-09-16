Son Dakika Haberleri: Türkiye'de işsizlik oranı haziranda 2,8 puan artışla yüzde 13'e yükseldi
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Türkiye'de işsizlik oranı haziranda 2,8 puan artışla yüzde 13'e yükseldi

1 saat önce

Türkiye'de işsizlik oranı haziranda 2,8 puan artarak yüzde 13'e yükseldi

Türkiye'de işsizlik oranı haziranda 2,8 puan artışla yüzde 13'e yükseldi, System.String[]

Türkiye'de işsizlik oranı haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 13'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 938 bin kişilik artışla 4 milyon 253 bin kişi olarak hesaplandı.


TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 2,8 puan yükselerek yüzde 13 oldu.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:45 
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