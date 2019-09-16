Türkiye'de işsizlik oranı haziranda 2,8 puan artışla yüzde 13'e yükseldi
1 saat önce
Türkiye'de işsizlik oranı haziranda 2,8 puan artarak yüzde 13'e yükseldi
Türkiye'de işsizlik oranı haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 13'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 938 bin kişilik artışla 4 milyon 253 bin kişi olarak hesaplandı.
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 2,8 puan yükselerek yüzde 13 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:45
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