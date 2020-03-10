Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi - Son Dakika
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Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi

15 dakika önce

Türkiye'de Aralık dönemi işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine oranla 0,2 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi.

Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi, System.String[]

Türkiye'de Aralık dönemi işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine oranla 0,2 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi.Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 13,7 seviyesine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aktardığı söz konusu veri, geçtiğimiz kasım, aralık ve ocak aylarını kapsayan Aralık dönemine ait. Buna göre ülkede işsizlik, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2 puan artış gösterdi.


15 yaş ve üstü işsizlerin sayısı da bu verilere göre geçtiğimiz yıldan bu yana yaklaşık 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye yükseldi.


TÜİK'in açıkladığı rakamlar, özellikle 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizliğin ortalamanın çok üstünde olduğunu ortaya koyuyor. Bu yaş grubundaki işsizlik de, geçen yılın aynı dönemine oranla 0.5 puanlık artışla yüzde 25'e yükseldi. Aynı zamanda, 15-24 yaş grubunda ne istihdam edilen ne de eğitim alan gençlerin oranı da yine 0.5 puanlık yükselişle yüzde 25,4'e çıktı.


İstihdam oranı düştü


Türkiye çapında istihdam edilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 3 bin kişi artarak 27 milyon 658 bine yükselmesine rağmen, nüfusa oranla istihdamda 0,7'lik bir düşüş kaydedildi. Böylece istihdam edilenlerin toplam nüfusa oranı yüzde 44,7'e inmiş oldu.


İstihdamdaki düşüş sektörlere göre ele alındığında en sert düşüşün tarım ve sanayi sektöründe olduğu görülüyor. Tarımda ve sanayide istihdam edilenlerin sayısı son bir yıl içinde 225'er bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 119 bin kişilik bir azalma yaşandı.


Öte yandan herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan, bir diğer deyimle kayıt dışı çalışanların oranı, toplam çalışanlar içinde 1,1 puan azalarak yüzde 32,3'e geriledi.


DHA/ ET,JD


(c)


Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:36 
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