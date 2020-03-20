Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi

7 saat önce

Türkiye'de 2019 yılı verilerine göre işsizlik 2,7 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi.

Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi, System.String[]

Türkiye'de 2019 yılı verilerine göre işsizlik 2,7 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı yüzde 25,4'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı işsizlik rakamlarına göre, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştakiler arasında işsiz sayısı bir önceki yıla göre 932 bin artarak, 4 milyon 469 bine ulaştı. İşsizlik oranı da bir önceki yıla göre 2,7 puanlık yükselişle yüzde 13,7 olarak kaydedildi.


TÜİK'in verilerine göre, 2019 yılında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak, 28 milyon 80 bin olarak tespit edildi. İstihdam oranı ise 1,7 puan artarak yüzde 45,7 oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 56,5'i hizmet sektöründe yer aldı.


İşgücü ise 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin artarak 32 milyon 549 bin, işgücüne katılım ise 0,2 puan azalarak, yüzde 53 olarak gerçekleşti.


Her dört gençten biri işsiz Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş arasında işsizliğin bir önceki yıla göre 5,1 puan artarak, yüzde 25,4'e yükseldiği belirlendi. Bu grupta, istihdam oranı da 1,9 puan azalarak yüzde 33,1 olarak kaydedildi. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 1,5 puanlık artışla yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye genelinde, 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı 2018'e kıyasla 2,8 puan artarak, yüzde 14 olarak kaydedildi. İstihdam oranı ise 1,7 puan azalışla yüzde 50,3, işgücüne katılım oranı ise değişim göstermedi ve yüzde 58,5 oldu.


Güneydoğu Anadolu işsizliğin en yoğun olduğu bölge


TÜİK verilerine göre, işsizliğin en yüksek olduğu iller toplam yüzde 30,9 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak belirlendi. İşsizliğin en düşük olduğu iller ise yüzde 7,6 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop oldu.


En yüksek istihdam ve işgücüne katılım oranı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli'nde kaydedildi. DW/ JD,BK


(c)


Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:41 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti         
15:04
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi         
14:40
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim         
14:32
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil         
11:48
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor         
11:13
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 22:00:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]