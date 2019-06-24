Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği, 35. yılını kutladı
1 saat önce
"Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği" (Swiss Chamber of Commerce in Turkey), kuruluşunun 35. yılını İstanbul'da düzenlediği yaz resepsiyonu ile kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:03
" Türkiye
'de İsviçre
Ticaret Odası Derneği" (Swiss Chamber of Commerce in Turkey), kuruluşunun 35. yılını İstanbul
'da düzenlediği yaz resepsiyonu ile kutladı.
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