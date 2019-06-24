Son Dakika Haberleri: Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği, 35. yılını kutladı
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Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği, 35. yılını kutladı

1 saat önce

"Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği" (Swiss Chamber of Commerce in Turkey), kuruluşunun 35. yılını İstanbul'da düzenlediği yaz resepsiyonu ile kutladı.

Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği, 35. yılını kutladı, System.String[]
" Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği" (Swiss Chamber of Commerce in Turkey), kuruluşunun 35. yılını İstanbul'da düzenlediği yaz resepsiyonu ile kutladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:03 
İsviçre, Türkiye, Ekonomi
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