Türkiye'de 'İtalyan Tasarım Günleri' - Son Dakika

Türkiye'de 'İtalyan Tasarım Günleri'

İTALYA'nın İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde düzenlenen, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İtalyan Tasarım Günleri, Türkiye'nin farklı noktalarından canlı bağlantıların yapıldığı paneller ile tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Haziran'da 'Made in Italy İçin Sürdürülebilir Yeni Bir Başlangıca Yönelik Zorluklar' temasıyla başlayan tasarım günleri, Türkiye'nin farklı noktalarından canlı bağlantıların yapıldığı panellerle sona erdi. Etkinlik, Türkiye'deki İtalyan Sistemi'ni oluşturan İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, İzmir Konsolosluğu, İtalyan Kültür Merkezi ve ICE İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcıların, Göbeklitepe, Galata Kulesi, İstanbul Boğazı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rıhtımı, 2'nci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve Venedik'ten canlı bağlantılarla renk kattığı çevrim içi gerçekleştirilen panellerde mimari tasarım, kamusal sanat, endüstriyel tasarım ve giyilebilir teknoloji konuları ele alındı.

İtalyan Tasarım Günleri'nin son gününde Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Direktörü Dr. Pınar Sipahi'nin moderatörlüğünde çevrim içi bir toplantı düzenlendi. Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi'ndeki toplantıda video gösteriminin ardından Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Kamusal Sanat Koordinatörü Prof. Dr. Luca Molinari birer konuşma yaptı.

'AMAÇ, TÜRKİYE-İTALYA ARASINDA ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK'

Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Direktörü Dr. Sipahi, Türkiye'deki İtalyan Tasarım Günleri'nin daha önceki dünya örneklerinden farklı olarak organize edildiğini belirterek, "Sadece İtalyan Değil, Türk tasarımcı ve üniversitelerinin de katılımı ile gerçekleşen bir etkinlik oldu, burada amacımız Büyükelçi Massimo Gaiani'nin de arzu ettiği şekilde, tasarım alanında Türkiye-İtalya arasında iş birliklerini ve etkileşimi arttırmak" diye konuştu.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu da 114 ülkede eş zamanlı gerçekleşen İtalyan Tasarım Günleri'ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

'TASARIM, TİCARİ İŞ BİRLİĞİNİN İNCİSİ'

Büyükelçi Gaiani, iki ülke arasında dört dörtlük bir ekonomik ve ticari bir iş birliği olduğunu ifade ederek "Tasarım da bu çok yönlü ekonomik ticari iş birliğinin bir incisi" dedi.

Türkiye'yi sadece pazar olarak görmediklerinin altını çizen Büyükelçi Gaiani, "Türkiye'yi partner olarak görüyoruz. Birlikte ilişkiler geliştirebileceğimiz bir ortak olarak görüyoruz. İş birliğimiz somut sonuçlar verebilecek. Çünkü bilgi birikimimiz var, endüstrimiz ve ticaretimiz birbirine karşılıklı olarak sıkı sıkıya bağlı" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİ VE BAĞLANTILAR ÖNEMLİ'

Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenme Merkezi Kamusal Sanat Koordinatörü Prof. Molinari de tasarımın merkezi olabilmek için iş birliğinin ve bağlantıların önemli olduğuna işaret ederek, "Mesela Milano tasarım konusunda niye önemli bir merkez? Çünkü sistem var, firmalar, el sanatçıları, tasarımcılar basın yayın kuruluşları orada. Bu bir arada olma hali ülkeleri, şehirleri tasarım merkezi haline getiriyor" dedi.

MİMARİ TASARIM PANELİ

Konuşmaların ardından gün boyunca çevrim içi paneller düzenlendi. Mimari Tasarım Paneli'nin moderatörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu yaptı. Prof. Dr. Arabacıoğlu, üniversitesinin rıhtımından canlı bağlantı yaparak paneli yönetti. Panelde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Stefano Salata, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zuhal Özsoy ile Marche Politeknik Üniversitesi'nden Christiano Luchetti birer konuşma yaptı.

Endüstri Ürünleri Tasarım Paneli'ni modere eden Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aykut Coşkun, İstanbul Boğazı'nda bir tekneden canlı bağlantı yaptı. Panelde Simone Bonanni (IED, Milano), Defne Koz (Koz-Susani Design, Chicago), Marco Susani (Koz-Susani Design, Chicago) ile Koray Malhan (Koleksiyon Mobilya, İstanbul) alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.