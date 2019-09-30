Son Dakika Haberleri: Türkiye'de ithalat azalıyor, dış ticaret açığı düşüyor
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Türkiye'de ithalat azalıyor, dış ticaret açığı düşüyor

1 saat önce

Türkiye’nin ithalatı bu sene Ocak-Ağustos ayında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 16,4 azaldı. İhracaat ise aynı dönemde yüzde 1,2 arttı. İthalatta yaşan bu düşüşle birlikte dış ticaret açığı aynı dönemde yüzde 58 geriledi.

Türkiye'de ithalat azalıyor, dış ticaret açığı düşüyor, System.String[]

Türkiye'nin ithalatı bu sene Ocak-Ağustos ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 16,4 azaldı. İhracat ise aynı periyotta yüzde 1,2 arttı. İthalatta yaşan bu düşüşle birlikte dış ticaret açığı aynı dönemde yüzde 58 geriledi. 2018'de Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret 49 milyar 284 milyon dolar açık verirken bu sene aynı dönemde bu miktar 20 milyar 581 milyon dolara kadar geriledi.


Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat ise 1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak Ocak-Ağustos dönemine bakıldığından ithalat 157,8 milyar dolardan 131,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde ihracat ise 108,5 milyar dolardan 111,4 milyar dolara yükseldi.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:31 
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