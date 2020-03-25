"Türkiye'de iyileşen vaka sayısı 26'dır"
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu.
Sağlık Bakanı Koca: "Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu. Türkiye'de iyileşen vaka sayısı 26'dır."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:50 Kaynak: İHA
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