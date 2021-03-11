CarrefourSA ve Hektaş iş birliğiyle Türkiye'de "İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu" dönemi başlıyor - Son Dakika

CarrefourSA ve Hektaş iş birliğiyle Türkiye'de "İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu" dönemi başlıyor

11.03.2021 12:41
CarrefourSA ve Hektaş iş birliğiyle Türkiye'de

CarrefourSA, tarım sektörünün öncü markalarından Hektaş ile iş birliğine imza atarak "İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu" uygulamasını marketlerinde başlattı.

CarrefourSA, tarım sektörünün öncü markalarından Hektaş ile iş birliğine imza atarak "İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu" uygulamasını marketlerinde başlattı.

CarrefourSA ve Hektaş'ın ortak açıklamasına göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık şirketlerinden Hektaş'ın geliştirdiği İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu projesini Türkiye'de ilk uygulayan market oldu.

Sürdürülebilir tarıma destek vermeyi ve ürünün doğrusunu müşterileriyle buluşturmayı amaçlayan CarrefourSA, reyonlarında bulunan sebzelerin izlenebilir, güvenilebilir ve sürekli olarak belli bir standartta yetişmesini sağlayan Hektaş İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile gıdada güvenli alışveriş dönemini başlattı.

QR Kod ile ürünün yer, zaman ve yetiştirilme şartları öğrenilebilecek

Uygulama ile birlikte CarrefourSA müşterileri, reyonlardaki sebze ürünlerinin üzerinde yer alan QR Kod sayesinde o ürüne dair üretici bilgisi, yer, zaman ve yetiştirilme şartları ile akredite olmuş kuruluşlardan alınan tüm kalıntı analizlerine anlık olarak ulaşabilecek.

İş birliği kapsamındaki ilk ürünler, CarrefourSA'nın İstinye Hiper, Fulya Hiper, Metropol Hiper, Anadoluhisarı Gurme ve MKM Gurme marketlerinde müşterilerle buluştu.

"İlkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA olarak her gün yüz binlerce müşteri için en doğru ürünleri belirleyip bu ürünleri işini özenle yapan doğru tedarikçilerden temin etmek için uzun yıllardır çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hektaş İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile iş birliği gerçekleştirerek doğrusu söylemimizi bir adım öteye taşıyıp müşterilerimize, satın aldıkları sebze ürünlerinin nerede, nasıl yetiştirildiğini, aylık analiz raporlarının sonuçlarını öğrenme fırsatı sunuyoruz. Müşterilerimizin herhangi bir kalıntı içermeyen sebze ürünlerini tüketmelerini sağlıyoruz. Bu alanda yapılan araştırmalara baktığımızda müşterilerin yüzde 87'si, satın aldığı ürünlerin üretim yerini öğrenmek istiyor. Platforma üye olarak misyonumuz olan doğrusu kavramını müşterilerimize deneyimletme sözümüzü de yerine getirmiş oluyoruz. Bu çerçevede Türkiye'de bir ilke imza atmaktan mutluyuz. Gıda perakendeciliğinin öncü bir markası olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Hektaş İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu, blockchain altyapısına sahip

OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grup Başkanı ve Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer de Hektaş güvencesi altında yüksek teknoloji kullanarak akıllı seralarda üretilen, izlenilebilir ürünlerin ilk olarak CarrefourSA'da tüketiciyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Ortakçıer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projemizle üreticilerin daha verimli üretim yapmalarına yönelik yapay zeka destekli akıllı tarım teknolojileri üzerine sistemler geliştirirken, gıda güvenliğine dikkat çekerek tüketicilerin tarımsal okuryazarlığını artırmak amacıyla blockchain teknolojisini de kullanıyoruz. Platform ayrıca, üretim yapılan seralardaki mahsullerin gelişimleri ve olası olumsuz durumları sensörler aracılığıyla uzaktan takip etmeyi, hızlı ve doğru müdahale ile verim kaybının önüne geçmeyi de sağlıyor. Böylece üreticilerimizin olumsuz koşullardan minimum düzeyde etkilenmeleri sağlanarak menfaatleri korunurken, sürdürülebilir tarımsal üretim konusunda da önemli adımlar atmamıza imkan sunuyor."

İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile birlikte tarım sektöründe blockchain teknolojisini kullanan ilk firmanın Hektaş olduğunu belirten Ortakçıer, "Blockchain teknolojisiyle tarım sektöründeki paydaşlar tedarik zincirindeki her bir ürünün topraktan sofraya kadarki yolculuğunun tüm aşamalarını, kullanılan tüm girdiyi ve üretici tarafından yapılan uygulamaları izleyebiliyor. Blockchain teknolojisindeki bilgilerin değiştirilemez olması da tüketicilerin doğru bilgiye ulaşımını garanti ediyor. Özellikle tarımda ayrı bir önemi olan bu yeni teknolojinin ülkemizde yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Amaç doğru üretici ve doğru ürün

Platforma üyelikle birlikte CarrefourSA, yerli tohumla üretim yapan çiftçilerin mahsullerini izlenebilir sınıfına aldırarak müşterilerine doğru şartlarda üretilen sebze ürünleri sunmayı hedefliyor. Doğa için doğrusunu yapmaya özen gösteren CarrefourSA, bu ürünleri çevre dostu kağıt tabaklarla müşterilerine sunacak.

Platform kapsamında üretimi gerçekleştirilen ürünler, akıllı sera sistemleriyle takip ediliyor. Sistem ile seradaki iç ve dış ortam verileri, toprak ve bitkinin durumu, iklim şartları, elde edilen verilerin analizi kontrol edilerek yönetilebiliyor.

İç ve dış ortamlarda bulunan alıcılar sayesinde çiftçilere meteorolojik olaylar gibi durumlarda ileriye dönük daha kesin ve uygun karar alma imkanı tanınıyor.

CarrefourSA ve Hektaş iş birliğiyle Türkiye'de İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu dönemi başlıyor
CarrefourSA ve Hektaş iş birliğiyle Türkiye'de İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu dönemi başlıyor
CarrefourSA ve Hektaş iş birliğiyle Türkiye'de İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu dönemi başlıyor
CarrefourSA ve Hektaş iş birliğiyle Türkiye'de İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu dönemi başlıyor
CarrefourSA ve Hektaş iş birliğiyle Türkiye'de İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu dönemi başlıyor

CarrefourSA, Türkiye, Market, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CarrefourSA ve Hektaş iş birliğiyle Türkiye'de 'İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu' dönemi başlıyor - Son Dakika


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