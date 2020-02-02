Türkiye'de kaç milyoner var?
6 saat önce
Türkiye'de kaç milyoner var? Türkiye'de kaç milyarder var?
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre 45 bin 314 kişi artarak 225 bini aştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2019 sonunda 225 bin 440'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:23
Son Dakika Çin'de karantina bölgesini terk etmeye çalışanların ordu tarafından vurulduğu iddia edildi Kıbrıs'ta bir Çinli koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırdı Çin'de koronavirüsle ilgili açıklama yapan doktorlara baskı uygulandığı iddia edildi Endonezya'da, Vuhan'dan tahliye edilen yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı