Türkiye'de kaç milyoner var? - Son Dakika
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Türkiye'de kaç milyoner var?

6 saat önce

Türkiye'de kaç milyoner var? Türkiye'de kaç milyarder var?

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Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre 45 bin 314 kişi artarak 225 bini aştı.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2019 sonunda 225 bin 440'a yükseldi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:23 
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