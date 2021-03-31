Türkiye'de kaçırılıp Suriye'de tutulan İtalyan iş insanına suçlama: 'Fidye için sahte kaçırma planına dahil oldu' - Son Dakika
BBC

Türkiye'de kaçırılıp Suriye'de tutulan İtalyan iş insanına suçlama: 'Fidye için sahte kaçırma planına dahil oldu'

31.03.2021 13:02
Türkiye'de kaçırılıp Suriye'de tutulan İtalyan iş insanına suçlama: 'Fidye için sahte kaçırma planına dahil oldu', System.String[]

İtalyan iş insanı Alessandro Sandrini'nin 2016'da Türkiye'de kaçırıldıktan sonra 3 yıla yakın süre Suriye'de esir tutulmasıyla ilgili soruşturmada, fidye elde etme amaçlı sahte kaçırılma planının gerçeğe dönüştüğü belirlendi.

İtalyan iş insanı Alessandro Sandrini'nin 2016'da Türkiye'de kaçırıldıktan sonra 3 yıla yakın süre Suriye'de esir tutulmasıyla ilgili soruşturmada, fidye elde etme amaçlı sahte kaçırılma planının gerçeğe dönüştüğü belirlendi. İtalya'da olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sandrini de plana dahil olmakla suçlanıyor.

İtalyan polisi dün kuzeydeki Brescia kentinde, terör amaçlı insan kaçırma suçlamasıyla iki Arnavutluk vatandaşı ile bir İtalyanın gözaltına alındığını açıkladı. Fredi Frrokaj ve Olsi Mitraj ile İtalya vatandaşı Alberto Zannini'nin kaçırma planını, Türkiye ve Suriye'deki işbirlikçileri ile birlikte organize ettikleri öne sürülüyor.

Gözaltındaki 3 kişiye yöneltilen suçlamalar arasında, Brescialı iş insanı Alessandro Sandrini'nin 2016'da Adana'da kaçırıldıktan sonra yaklaşık 3 yıl Suriye'de esir tutulması vakası da yer alıyor.

İtalyan basınının Roma Savcılığı'na dayandırdığı haberlere göre, 3 kişi Sandrini'yi "sahte bir kaçırma" planı için Türkiye'ye gitmeye ikna etti. Planın, İtalyan hükümetinden fidye almak amacıyla yapıldığı öne sürülüyor.

Ancak fidye parasından pay almak umuduyla plana dahil olarak Türkiye'ye giden Alessandro Sandrini, gerçekten kaçırıldı ve Suriyeli bir grubun elinde 2 yıl 8 ay esir tutuldu.

Sandrini'ye de sahte suç eylemi planlama ve dolandırıcılık suçlamaları yöneltiliyor.

Eski sevgilisi: Fidye parasıyla döneceğini söylüyordu

İtalyan basınında, Sandrini'nin eski kız arkadaşının verdiği ifadeden bölümler de yayımlandı. Eski sevgilisi, "Türkiye'ye gitmek için havalimanına giderken Sandrini bana sürekli rahat olmamı söylüyordu. Sahte kaçırılma planı sayesinde İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan alacakları fidye parasıyla geri döneceğini söylüyordu" dedi.

Ekim 2016'da "tatile çıkma" bahanesiyle Adana'ya giden Alessandro Sandrini ortadan kaybolmuş ve yaklaşık 1 yıl sonra ailesini arayarak kaçırıldığını söylemişti.

2018'de de Sandrini'nin turuncu bir tulumla, silahlı iki kişinin önünde otururken görüldüğü bir video yayımlanmış, Sandrini videoda İtalyan hükümetinden yardım istemişti.





El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el- Şam örgütünün elinde tutulduğu belirtilen Sandrini videoda, "İtalya'dan bu durumu hızla sona erdirmesini istiyorum çünkü bana açıkça, bıktıklarını ve işler kısa sürede hallolmazsa beni öldüreceklerini söylediler" diyordu.

Sandrini Mayıs 2019'da serbest bırakılarak İtalya'ya dönmüştü ancak karşılığında fidye ödenip ödenmediğiyle ilgili bilgi verilmemişti.

2016'da başka bir İtalyan da kaçırıldı

Alessandro Sandrini'yle benzer şekilde, yine Brescia kentinden iş adamı Sergio Zanotti de 2016'da Türkiye'ye gitmesinin ardından ortadan kaybolmuş ve 3 yıl Suriye'de esir tutulmuştu. Zanotti de 2019'da serbest bırakılmıştı.

Dün Brescia'da gözaltına alınan 3 kişinin Zanotti vakasıyla da bağlantılı olduğundan şüpheleniliyor. Ancak şu aşamada Zanotti hakkında bir suçlama bulunmuyor.

İtalyan basınına göre savcılık, Zanotti'nin dün gözaltına alınan 3 kişi tarafından, Irak dinarı alıp satmak amacıyla Türkiye'ye gitmeye ikna edildiği üzerinde duruyor.

Sergio Zanotti 2019'da İtalya'ya dönmesinin ardından yaptığı açıklamada "İşsizdim, eski para alıp Avrupa'da numizmatik pazarında satmak için Türkiye'ye, Hatay bölgesine gitmiştim. Fakat korsan taksi şoförüm tarafından militanlara satıldım. Militanlar beni uyuşturdu ve Halep bölgesinde bir kulübede uyandım" demişti.

Türkiye'de kaçırılıp Suriye'de tutulan İtalyan iş insanına suçlama: 'Fidye için sahte kaçırma planına dahil oldu'
Türkiye'de kaçırılıp Suriye'de tutulan İtalyan iş insanına suçlama: 'Fidye için sahte kaçırma planına dahil oldu'

İtalyan, Türkiye, Suriye, Fidye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'de kaçırılıp Suriye'de tutulan İtalyan iş insanına suçlama: 'Fidye için sahte kaçırma planına dahil oldu' - Son Dakika Dünya

BBC

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ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de kaçırılıp Suriye'de tutulan İtalyan iş insanına suçlama: 'Fidye için sahte kaçırma planına dahil oldu' - Son Dakika
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