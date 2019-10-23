Türkiye'de Kadın Cinayetleri İki Kat Arttı
1 saat önce
Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki kadın cinayetleriyle ilgili özel haberinde şiddet mağduru kadınlarla görüştü.
Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki kadın cinayetleriyle ilgili özel haberinde şiddet mağduru kadınlarla görüştü. Haberde, Türkiye'de kadın cinayetlerinin 2012 yılından bu yana iki kat arttığına ve kadınların korunmasını öngören Avrupa Konseyi anlaşmasının uygulanmamasına işaret ediliyor
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:46
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