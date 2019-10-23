Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Kadın Cinayetleri İki Kat Arttı
Son Dakika Güncel Türkiye'de Kadın Cinayetleri İki Kat Arttı

Türkiye'de Kadın Cinayetleri İki Kat Arttı

1 saat önce

Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki kadın cinayetleriyle ilgili özel haberinde şiddet mağduru kadınlarla görüştü.

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Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki kadın cinayetleriyle ilgili özel haberinde şiddet mağduru kadınlarla görüştü. Haberde, Türkiye'de kadın cinayetlerinin 2012 yılından bu yana iki kat arttığına ve kadınların korunmasını öngören Avrupa Konseyi anlaşmasının uygulanmamasına işaret ediliyor

Türkiye'de Kadın Cinayetleri İki Kat Arttı

Reuters, Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:46 
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