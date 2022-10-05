ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de kadın esnaf sayısı 400 bine yaklaştı

"Türkiye'nin Kadın Esnaf Haritası"na göre, İstanbul, İzmir ve Ankara en fazla kadın esnafın olduğu iller olarak öne çıkarken Bayburt, Ardahan, Siirt son üç sırada yer aldı

Kadın esnafın en yoğun bulunduğu iller Çanakkale, Uşak ve Balıkesir, en fazla tercih ettiği iş kolu "kuaförler, güzellik salonları ve manikürcüler" olarak kayıtlara geçti

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Kadınların istihdama katılması ülke ekonomisine büyük destek sağladığı gibi, aile içinde ve sosyal hayatta da

sorunların çözümüne katkıda bulunur"

(Cüneyt Kemal Özkök/Ankara) (Grafikli)

2- Kamudaki 50 bin geçici işçinin gözü kadro müjdesinde

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar:

"Kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde 50 bine yakın işçi bulunuyor. Bu işçiler, Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alınan kadro haklarının bir an evvel verilmesini istiyor"

(Özcan Yıldırım/Ankara)

3- Savunma sanayisinden çıkan yetenekle toplu taşıma akıllanacak

HAVELSAN ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projeyle görüntü işleme teknikleri kullanılarak otobüslerdeki yolcu sayısı izlenip, yoğunluğa göre hatlardaki araç sayısı düzenlenecek

Şoför analiziyle sürücünün emniyet kemeri takmaması, cep telefonuyla konuşması gibi yolcu güvenliğini riske atan davranışlar merkeze alarm olarak bildirilecek, yollardaki bozukluklar, çukur ve tümsekler tespit edilerek ilgili birimlere yollanacak ve bunların giderilmesi sağlanacak

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Küresel e-ticaret hacminin 2022'yi 5,5 trilyon dolarla kapatması bekleniyor

World E-Commerce Forum Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart:

"Online perakende satışlarının 2023 yılında yaklaşık 6,5 trilyon dolar olabileceği tahmin ediliyor. Küresel e-ticaretin toplam perakende satışlardaki payı 2021'de yüzde 21'e yükseldi. Bu oranın 2026 yılına kadar yüzde 24'e ulaşması öngörülüyor"

"Türkiye'nin stratejik konumu, dış politikadaki tutarlı hamleler, e-ticaret altyapısındaki gelişmeler, ekosisteme yönelik regülasyonlar, lojistik sektöründeki iyileştirmeler ve dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında ikinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı gibi faktörler, Türkiye'yi e-ticaret için cazip hale getiriyor"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

5- Türkiye'nin özel operasyonlar aracı göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için özgün olarak geliştirilen "Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı"nın güvenilirlik ve dayanıklılık testlerinin tamamı bitti, ilk parti araçlar teslimat için gün sayıyor

FNSS Pazarlama ve Programlar Grup Başkanı Aybars Küçük:

"Kendi kategorisinde bir ilk. Bu kadar yüksek koruma seviyesinde, bu kadar çevik ve üzerinde bu kadar yoğun donanımı bulunan bir araç bilmiyorum. Avrupa ülkeleri araçlarına göre de zaten çok daha üstün durumdalar"

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Eylülde en çok satan otomotiv markaları açıklandı

Toplam otomotiv satışlarında Fiat, Ford ve Renault ilk 3 sırada yer aldı

Geçen ay 49 Porsche, 44 Maserati, 33 Lexus, 13 Jaguar, 3 Aston Martin ve 1 Ferrari satışı gerçekleşti

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

7- İtalya'da aşırı sağın seçim zaferi, göçmenler ve Müslümanlar için tehlike oluşturuyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kaya:

"Önümüzdeki dönemde mülteciler, İtalya'nın sınırlarını zorlayarak, komşu Fransa ve Avusturya'ya gidebilirler"

Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Cicioğlu:

"11 Eylül saldırıları sonrası Avrupa'nın ötekileştirilen yeni topluluğu Müslümanlar oldu. Avrupa halklarına Müslümanlarla ilgili pompalanan kimlik, güvenlik ve refah kaygıları karşılık bularak aşırı sağ partilerin oylarının artmasına neden oldu"

(Enes Taha Ersen/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Genç milli modern pentatloncu Furkan'ın yeni hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

19 Yaş Altı Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Furkan Murat:

" Dünya Şampiyonası'ndaki ilk derecem, tabii çok gurur vericiydi. Bundan sonra daha sıkı çalışarak Avrupa ve dünya şampiyonluğunu ülkemize getirmek istiyorum"

Antrenör İhsan Gökhan Başer:

"Türkiye'de ilk defa 19 yaş altı modern pentatlonda böyle bir başarı geldi. Furkan ile yaklaşık 3 yıldır disiplinli bir şekilde çalışıyoruz"

9- Türk Telekom Basketbol Kulübü, Avrupa'da başarıya inanıyor

Genel menajer Önder Külçebaş:

"Bu yıl daha agresif, daha çok mücadele eden, taraftarın memnun kalacağı, mücadeleyi görmek istediği takımı oluşturmaya çalıştık"

"(ULEB Avrupa Kupası) Finale çıkmak veya şampiyonluk benim için sürpriz olmaz. Kimyayı yakaladığımızda en üst hedefimiz ne varsa onu gerçekleştirmek istiyoruz"

(Muhammed Boztepe-Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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