Büyükşehir Belediyesi,Kırmızı Bisikletim adlı sosyal medya fenomeni Mehmet Yapar'a ev sahipliği yaptı. Yarısı Eskişehirli kadınlardan oluşan 50 kadının fotoğraflı hikayelerinin yer aldığı sergi Eskişehirliler ile buluştu. Kırmızı bisikleti ile gezdiği her yerde fotoğraf çeken ve insanların hayatlarına, acılarına, umutlarına şahitlik eden Mehmet Yapar tarafından hazırlanan " Türkiye'de Kadın Olmak Zor" sergisi yoğun bir katılım ile açıldı.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın Kaynak "Sorumluluk içeren sergilerimizde ilk kez bir sosyal medya fenomenine yer verdik. Kadınlarımızın özel yaşam hikâyelerini fotoğraflarıyla birlikte kendi rızaları ile paylaştığı bu sergiyi Eskişehir'de ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz" dedi.

Sosyal sorumluluk içeren çalışmalara her zaman destek olaya çalıştığını ifade eden Mehmet Yapar ise, Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınların sesi olmaya devam edeceğini ifade etti.