Son Dakika Haberleri: "Türkiye'de Kadın ve Müzik" kitabı çıktı
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"Türkiye'de Kadın ve Müzik" kitabı çıktı

1 saat önce

TÜRKİYE'DE kadın bestecilerin tarihinin ele alındığı 'Türkiye'de Kadın ve Müzik' kitabı çıktı.

TÜRKİYE'DE kadın bestecilerin tarihinin ele alındığı 'Türkiye'de Kadın ve Müzik' kitabı çıktı.

Kitabın derlemesi Patricia Adkins Chiti ve Selen Gülün, yayına hazırlığı ise Fahri Aral tarafından yapıldı. Osmanlı döneminden günümüze uzanan kitap üç bölümden oluşuyor.
Kitabın ilk bölümünde Şirin Özgün'ün 'Tanrıçalardan Tefçilere: Türkiye'de Kadınların Müziğinin Tarihine Bir Bakış', ikinci bölümünde Şehvar Beşiroğlu'nun 'Osmanlı Müziğinde Kadınlar' ve üçüncü bölümnde ise 'Türkiye'de Kadın Besteciler Sözlüğü' yer alıyor.

Osmanlı döneminden günümüze kadın ve müzik tarihini anlatan kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayımlandı.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:02 Kaynak: DHA
Türkiye, Kültür Sanat
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