10 gün önce "Kadına Şiddet" videosu çeken genç mühendis, kardeşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret için masada iki rakam var

TMMOB Şanlıurfa Temsilci Yardımcısı da olan inşaat mühendisi ve aktivist Bahar Hezer, sokakta yürürken, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi kardeşi, 24 yaşındaki Yekta Hezer tarafından sokak ortasında pompalı tüfek ile vuruldu.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamazken, katil zanlısı Yekta Hezer ise polis tarafından Yenişehir Mahallesi'nde yakalandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİYLE İLGİLİ TARTIŞMA İDDİASI

Özellikle kadına yönelik şiddet konusundaki etkinliklerde yer aldığı belirtilen Bahar Hezer'in, geçtiğimiz 25 Kasım Kadına Şiddet ve Mücadele Günü nedeniyle çektiği video ise gündem oldu. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken, genç kadının, katil zanlısı kardeşi tarafından üniversite öğrenimiyle ilgili bazı konulardaki tartışmaları nedeniyle öldürüldüğü ileri sürüldü. Sözcü'de yer alan habere göre öldürülen Bahar'ın annesi, olaydan sonra fenalık geçirerek, "Bir yavrum, bir yavrumu vurdu" diye gözyaşı döktü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İnşaat mühendisi Bahar Hezer'in genç yaşta kadın cinayetine kurban gitmesi kentte üzüntüyle karşılanırken, sosyal medyadan cinayete tepki yağdı. Bir endüstri mühendisi kadın sosyal medya hesabından, "Ben inanamıyorum. Tekrar, tekrar okudum. Doğru mu? Genç bir kadın, mühendis. Güneydoğu'da kendi ayakları üstünde durmaya çırpınan sokak ortasında öldürülmesin mi? Bu kadar basit mi?" paylaşımı yaptı.