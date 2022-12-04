TMMOB Şanlıurfa Temsilci Yardımcısı da olan inşaat mühendisi ve aktivist Bahar Hezer, sokakta yürürken, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi kardeşi, 24 yaşındaki Yekta Hezer tarafından sokak ortasında pompalı tüfek ile vuruldu.
Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamazken, katil zanlısı Yekta Hezer ise polis tarafından Yenişehir Mahallesi'nde yakalandı.
Özellikle kadına yönelik şiddet konusundaki etkinliklerde yer aldığı belirtilen Bahar Hezer'in, geçtiğimiz 25 Kasım Kadına Şiddet ve Mücadele Günü nedeniyle çektiği video ise gündem oldu. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken, genç kadının, katil zanlısı kardeşi tarafından üniversite öğrenimiyle ilgili bazı konulardaki tartışmaları nedeniyle öldürüldüğü ileri sürüldü. Sözcü'de yer alan habere göre öldürülen Bahar'ın annesi, olaydan sonra fenalık geçirerek, "Bir yavrum, bir yavrumu vurdu" diye gözyaşı döktü.
İnşaat mühendisi Bahar Hezer'in genç yaşta kadın cinayetine kurban gitmesi kentte üzüntüyle karşılanırken, sosyal medyadan cinayete tepki yağdı. Bir endüstri mühendisi kadın sosyal medya hesabından, "Ben inanamıyorum. Tekrar, tekrar okudum. Doğru mu? Genç bir kadın, mühendis. Güneydoğu'da kendi ayakları üstünde durmaya çırpınan sokak ortasında öldürülmesin mi? Bu kadar basit mi?" paylaşımı yaptı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 10 gün önce 'Kadına Şiddet' videosu çeken genç mühendis, kardeşi tarafından sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika