10 gün önce "Kadına Şiddet" videosu çeken genç mühendis, kardeşi tarafından sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

10 gün önce "Kadına Şiddet" videosu çeken genç mühendis, kardeşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

04.12.2022 11:14

Türkiye'de kadına yönelik şiddet son dönemde iyiden iyiye tırmanırken, son kurban ise Şanlıurfa'da yaşayan 26 yaşındaki genç bir mühendis oldu. TMMOB Şanlıurfa Temsilci Yardımcısı da olan inşaat mühendisi ve aktivist Bahar Hezer, 24 yaşındaki erkek kardeşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Bahar Hezer'in 10 gün önce kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmak adına bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı otaya çıktı.

TMMOB Şanlıurfa Temsilci Yardımcısı da olan inşaat mühendisi ve aktivist Bahar Hezer, sokakta yürürken, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi kardeşi, 24 yaşındaki Yekta Hezer tarafından sokak ortasında pompalı tüfek ile vuruldu.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamazken, katil zanlısı Yekta Hezer ise polis tarafından Yenişehir Mahallesi'nde yakalandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİYLE İLGİLİ TARTIŞMA İDDİASI

Özellikle kadına yönelik şiddet konusundaki etkinliklerde yer aldığı belirtilen Bahar Hezer'in, geçtiğimiz 25 Kasım Kadına Şiddet ve Mücadele Günü nedeniyle çektiği video ise gündem oldu. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken, genç kadının, katil zanlısı kardeşi tarafından üniversite öğrenimiyle ilgili bazı konulardaki tartışmaları nedeniyle öldürüldüğü ileri sürüldü. Sözcü'de yer alan habere göre öldürülen Bahar'ın annesi, olaydan sonra fenalık geçirerek, "Bir yavrum, bir yavrumu vurdu" diye gözyaşı döktü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İnşaat mühendisi Bahar Hezer'in genç yaşta kadın cinayetine kurban gitmesi kentte üzüntüyle karşılanırken, sosyal medyadan cinayete tepki yağdı. Bir endüstri mühendisi kadın sosyal medya hesabından, "Ben inanamıyorum. Tekrar, tekrar okudum. Doğru mu? Genç bir kadın, mühendis. Güneydoğu'da kendi ayakları üstünde durmaya çırpınan sokak ortasında öldürülmesin mi? Bu kadar basit mi?" paylaşımı yaptı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses'den 'Urfalıyım Ezelden' düeti! O anlar gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses'den 'Urfalıyım Ezelden' düeti! O anlar gündem oldu Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama meydana geldi! İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama meydana geldi! İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı Bakan Dönmez, doğal gaz hizmeti götürülen Ceylanpınar'da konuk olduğu aileyle çay içti Bakan Dönmez, doğal gaz hizmeti götürülen Ceylanpınar'da konuk olduğu aileyle çay içti

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 gün önce 'Kadına Şiddet' videosu çeken genç mühendis, kardeşi tarafından sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Antalya'da Türkiye'de ikamet izni alınmasına yardımcı olan firmadan akılalmaz reklam! Kimliğe koydukları fotoğrafa inanamayacaksınız
10:17 CHP'de aday belirsizliği sürüyor! Kulis iddiasına göre Mansur Yavaş sadece tek bir şartta aday olacak
10:13 Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama meydana geldi! İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı
10:07 Türkiye'nin harekatı öncesi ABD, Suriye'de terör örgütleriyle iş birliğini yeniden başlattı
10:02 Asgari ücrete enflasyon oranında zam gelirse işçinin yüzü gülecek! İşte masadaki ihtimaller
09:53 Kabe'nin önünde markasının reklamını yapan Aslı Şen büyük tepki çekti
09:41 Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısında parti rozeti takmaması dikkatlerden kaçmadı! CHP'liler durumu açıkladı
09:27 CHP'li Mahmut Tanal, "Bir hafta mahkûm gibi yaşayalım" sözleri sonrası cezaevine girmek için başvuruda bulundu
09:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses'den "Urfalıyım Ezelden" düeti! O anlar gündem oldu
08:59 AK Partili Orhan Miroğlu'nun yeğeni Baver Miroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'in danışmanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2022 11:35:38. #1.13#
SON DAKİKA: 10 gün önce "Kadına Şiddet" videosu çeken genç mühendis, kardeşi tarafından sokak ortasında öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement