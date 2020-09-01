Türkiye'de kadınlar bir yılda en az 4 kere imaj değiştiriyor - Son Dakika

Türkiye'de kadınlar bir yılda en az 4 kere imaj değiştiriyor

İmaj ve Stil Danışmanı Can Gökboru, Türkiye'de kadınların güzelliklerine önem verdiklerini belirterek, yılda en az 4 defa imaj değiştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de kadınlar bir yılda en az 4 kere imaj değiştiriyor, System.String[]

İmaj ve Stil Danışmanı Can Gökboru, Türkiye'de kadınların güzelliklerine önem verdiklerini belirterek, yılda en az 4 defa imaj değiştirdiklerini söyledi.

İmaj ve Stil Danışmanı Can Gökboru, sektörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de kadınların güzelliklerine önem verdiğini ifade eden Can Gökboru, "Kadınlar yılda en az 4 defa imaj değiştiriyor. Müşterilerimizin artan taleplerine cevap verebilmek için aldığımız teorik ve pratik eğitimlerle kendimizi sürekli yeniliyoruz" dedi.

İmaj değiştirmek isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Can Gökboru, "Özellikle bu süreçte hijyen önemli. Gittiğiniz salonlarda kullanılan malzemelerin tek kullanımlık ve size özel olmasını talep edin. Saç boyama işlemi basit bir işlem değildir. Yapılan yanlış uygulamalar saçlarınızı uzun süre istediğiniz gibi kullanamamanıza ve sağlıksız olmasına sebep olabilir. Kullanılan saç boyasının piyasada bilinen markalara ait olması güvenilirlik açısından önemlidir. Saçlarınızı alanında uzman kuaförlere emanet edin" diye konuştu.

Pandemi sürecinde kadınların evde bile kendilerine özen gösterdiğini söyleyen Gökboru, "Sosyal medya hesaplarımızdan bize müşterilerimiz ulaşarak fikirler aldılar" şeklinde konuştu.

Evde kalınan sürenin hemen ardından bir çok kadının salonlara geldiğini ifade eden Can Gökboru, "Elimizden geldiği kadar memnun ayrılmalarını sağladık. Evde geçirilen sürenin ardından mikro kaynak, saç renklendirme, saç tasarımı, protez tırnak gibi işlemlerde bir yoğunluk oldu" dedi. - KOCAELİ

Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye'de kadınlar bir yılda en az 4 kere imaj değiştiriyor - Son Dakika

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