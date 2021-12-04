Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, insanlık tarihi boyunca kadınların dünyanın kaderini değiştirecek gelişmelerin öncüsü olduğunu belirtti.

Kadınların birçok alanda insanlığa yön vermiş, cesaretleri fikirleri ve toplumsal terazideki rolleri ile dünya dengelerinin vazgeçilmez unsuru olduğunu aktaran Aksal, "Tarihin en ilkel çağlarından İslamiyet'in yayılışına, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze kadar kadın bizim inanış ve anlayışımızda daima değerlidir, eşittir, güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Aksal, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı Nene Hatunlar ve Şerife bacılar ile kazandığını, fedakarlığı vatan aşkını cephelerde Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından öğrendiğini hatırlattı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk cephelerde beraber vatan savunması yaptığı işte bu kadınları, Cumhuriyet'in ilanı ile unutmamış, 5 Aralık 1934 günü Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı vermiştir." ifadelerini kullanan Aksal, şunları kaydetti:

"Böylelikle dünyanın birçok ülkesinden yıllar yıllar önce, Türk kadını siyasette temsil hakkı edinmiştir. Günümüzde ise kadının siyasetteki yeri ve önemi tartışılamaz. Öncelikle yerel siyasetten başlayarak kadının 1934'te elde ettiği hakkı her geçen gün daha ileri seviyelere taşımak, siyasi temsildeki kadın oranını artırmak için çalışmanın önemi ve değerinin bilincindeyiz. Nitekim Cumhurbaşkanı'mızın önemle vurguladığı üzere kadını dışlayan bir toplum gücünün yarısından vazgeçmiş demektir, kadın yoksa insan yoktur.

Bu anlamlı günde ben de seçme seçilme hakkını kullanmış TBMM çatısı altında görev yapan bir milletvekili olarak, Türk kadınının seçme seçilme hakkı elde ettiği bu günü ayrı bir gurur ve heyecanla kutluyor, kadın temsili ve katılımının arttığı siyasi, sosyal, ekonomik alanlarda ülkemizi güçlü yarınlara hep birlikte taşımayı temenni ediyorum."